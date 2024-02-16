Учені з південнокорейського Університету Йонсе виростили м’ясо, використовуючи рисові зерна як субстрат.

Проєкт призначений для збагачення рослинних продуктів поживними речовинами м’яса.

Рис як один із найпоширеніших харчових продуктів у світі став об’єктом вивчення для збагачення його поживними властивостями.

Зараз дивляться

Як вирощували м’ясо на рисі

Для сприяння прикріпленню та росту клітин науковці перед початком процесу обробили недозрілі рисові зерна рибним желатином та мікробною трансглутаміназою.

Протягом тижня клітини яловичини залишалися на рисі, після чого їх промивали та пропарювали аналогічно до звичайного приготування рису.

В результаті вийшли рожеві рисові зерна, які виявилися більш жорсткими та твердими, ніж звична крупа.

Для чого вирощували м’ясо на рисі

Рис, який виростили разом з м’ясом в лабораторії, став несуттєво багатшим на жири та білок порівняно зі звичайною крупою. Науковці планують подальше збільшення вмісту клітин у продукті для підвищення цих показників.

Вчені планують зробити зерна такими ж поживними, як м’ясо. Ціна за кілограм такого рису оцінюється приблизно у $2,23, це майже в сім разів нижче за яловичину.

Науковці також прагнуть зменшити вплив на навколишнє середовище, тому уникають використання фермерських тварин. Замість цього вони вдалися до вирощування м’яса безпосередньо на рисових зернах. Так дослідники економлять на витратах та зменшують екологічні наслідки.

Вчені надалі працюють над створенням поживного рису та вдосконалюють техніки вирощування м’яса.

Джерело: Matter

Фото: Yonsei University