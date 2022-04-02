Через бойові дії в Україні та ворожі дії окупантів ймовірна зміна радіаційного фону. У такій ситуації важливо відкорегувати обмін речовин людей, які проживають поряд з небезпечною зоною.

Як треба змінити харчування:

вживати більше вітаміну В12 – він міститься у яйцях, молочних продуктах, м’ясі;

поповнити запаси білків – їсти більше яєць, м’яса, риби;

додати продукти, які містять фолієву кислоту – листову зелень, бобові, ківі, яйця, волоський горіх, буряк.

Це допоможе запобігти серйозному пошкодженню життєво важливих органів та врятувати життя.

Під час війни в Україні ворожі сили зайшли у Чорнобильську зону та діяли там необережно, що призвело до коливання радіаційного фону. Крім того, вони регулярно обстрілюють різноманітні підприємства, заводи та станції, що теж загрожує екологічною катастрофою.

Українці мають стежити за новинами та бути готовими до будь-якої ситуації. Важливо знати, як діями у разі викиду у повітря будь-яких хімічних речовин чи застосуванні хімічної зброї.

Джерело: UNICEF Ukraine