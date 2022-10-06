Команда вчених з Університету Абердіна і Університету Хасселта в Бельгії під час дослідження дійшла висновку, що частинки забрудненого повітря можуть проникати до немовлят в утробі матері.

Так, за словами дослідників, наночастинки сажі можуть проникати через плаценту і потрапляти в органи плода.

Експерти заявили, що їхнє відкриття стало особливо тривожним, оскільки розвиток усіх органів відбувається саме, коли діти ростуть в матці.

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Повідомляється, що вчені проаналізували зразки тканин 36 плодів, які були абортовані між 7-м і 20-м тижнями вагітності, і виявили часточки сажі в пуповинній крові. Це показує, що частинки можуть проникати через плаценту.

Зазначається, що сажа, або чорний вуглець, є однією з багатьох частинок і газів, які викидаються під час спалювання дизельного палива, вугілля та іншого палива з біомаси.

Ще більш тривожним є те, що частинки чорного вуглецю також потрапляють у людський мозок, що розвивається. Це означає, що вони можуть безпосередньо взаємодіяти з системами управління всередині органів і клітин людського плода, резюмують вчені.