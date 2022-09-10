Практично кожна жінка, стаючи під душ і почувши звук води, що ллється, відчуває позиви до сечовипускання. Фахівці не радять піддаватися спокусі та мочитися у душі. Вони радять уникати цієї звички.

Алісія Джеффрі-Томас, американський фізіотерапевт, попередила про ризики сечовипускання у душі.

За її словами, згодом ця звичка може призвести до нетримання сечі.

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Справді, коли тече вода і ми мочимося, то в мозку зароджується взаємозв’язок між цими процесами.

Таким чином позиви до сечовипускання будуть з’являтися щоразу, коли ми почуємо дзюрчання води.

З віком ця асоціація ставатиме все небезпечнішою, особливо для тих, у кого проблеми з тазовим дном. Їм буде важче стримувати себе при позовах помочитися.

Ризик нетримання буде збільшуватися щоразу, коли людина чує дзюрчання води.

Фізіотерапевт радить сходити до туалету перед прийняттям душу або зупиняти струмінь води перед походом до туалету, щоб уникнути виникнення асоціації в мозку.

Ця звичка не рекомендується жінкам, тому що їхня анатомія не пристосована до такого способу сечовипускання. Адже в положенні стоячи, тазове дно або промежина не можуть добре розслабитися, тому сечовий міхур не спорожнюється повністю, що може призвести до інфекцій.

Промежину може повністю розслабитися лише у положенні сидячи. Якщо позиви до сечовипускання нестримні, фізіотерапевт радить жінкам сісти навпочіпки, а не мочитися стоячи.

Джерело: Sante