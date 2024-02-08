Команда вчених з Університетського коледжу Лондона під час дослідження з’ясувала, що препарат для лікування еректильної дисфункції під назвою Віагра може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Ефект Віагри

Вчені проаналізували медичні карти 260 тис. чоловіків з еректильною дисфункцією і виявили, що у тих, кому лікарі прописували Віагру й аналогічні ліки, ймовірність розвитку найпоширенішої форми деменції за роки на 18% нижча, ніж у тих, хто обходився без ліків.

Ефект був найсильнішим у чоловіків, які отримали найбільшу кількість рецептів: вчені виявили, що ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 44% нижчий у тих, хто отримав від 21 до 50 рецептів на таблетки від еректильної дисфункції.

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Немає однозначної відповіді

Хоча результати вражаючі, вчені зазначають, що дослідження не може визначити, чи захищає Віагра і подібні пігулки від хвороби Альцгеймера, чи чоловіки, які від самого початку менш схильні до цього захворювання, з більшою ймовірністю використовуватимуть пігулки.

– Ми не можемо сказати, що винні ліки, але це дає нам поживу для роздумів про те, як ми рухаємося в майбутнє, – зазначила провідний автор дослідження Рут Брауер.

Історія Віагри

Спочатку Віагра була розроблена для лікування стенокардії та високого кров’яного тиску, але коли валлійські шахтарі, які брали участь у випробуваннях у Мертір-Тідфілі, помітили її несподівані нічні побічні ефекти, препарат перетворився на таблетку від еректильної дисфункції вартістю в кілька мільярдів доларів.