Дієтологи називають корицю інгредієнтом, який зробить каву справжнім енергетичним еліксиром.

Кава з корицею змусить мозок моментально прокинутися після нічного сну, прискорить метаболізм, загострить пам’ять і додасть енергії.

Дієтолог Крутіка Нанаваті стверджує, що ця спеція творить справжні дива з когнітивною функцією мозку – краще думається, краще запам’ятовується, швидше знаходиться розв’язання поставлених завдань і ефективніше засвоюються нові знання.

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– Після додавання до кави посилюються природні антиоксидантні та протизапальні властивості кориці, що робить таке поєднання чудовим вибором, – каже Нанаваті.

Дієтолог пояснює, що ключовий компонент кориці – коричний альдегід, якраз і захищає мозок від окисного стресу, що може призвести до погіршення когнітивних функцій як у літніх людей, так і в молодих.

Нанаваті стверджує, що регулярне вживання кориці може суттєво поліпшити пам’ять.

Крім того, кориця покращує роботу мозку за рахунок підвищення рівня дофаміну – нейромедіатора, який впливає на регуляцію настрою.

Кориця також може регулювати рівень цукру в крові.

– Кава з корицею допомагає запобігти раптовим енергетичним збоям, які часто призводять до зниження уваги, – каже Нанаваті.

Дієтолог наполегливо радить, коли ви вранці заварите каву, подумаєте про те, щоб замінити цукор або штучні підсолоджувачі, молоко чи вершки дрібкою кориці.

Різницю помітите одразу!

Джерело: She Finds