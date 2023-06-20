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Що лікує насіння льону та кому не можна вживати насіння цієї рослини: пояснює експерт

20 Червня 2023, 10:36
Анна Голішевська редакторка стрічки
Льон
Джерело: Unsplash

Волокна льону широко використовують у різних цілях. Наприклад, виготовляють тканину, роблять борошно з льону та олію. Колись із суміші борошна пшона, пшениці та льону випікали коржі. А зараз насіння цієї рослини застосовують для очищення й оздоровлення організму. Що лікує насіння льону та яка користь в них міститься – читайте в матеріалі.

Льон: користь рослини для організму

За словами терапевта Карини Уварової, основними біологічно активними складовими льняного сім’я є А-лінолева кислота, фітоестрогени та клітковина. Льон багатий на Омега-3-жирні кислоти, а також на антиоксиданти. Крім цього, у деяких дослідженнях було показано, що сім’я льону можуть призводити до зниження рівня холестерину в крові, а також зниження вмісту трансжирів.

Додавання у дієту льону може сприяти сповільненню розвитку атеросклерозу,  а також відновленню циркуляції крові при недостатності кровообігу.

Альфа-ліпоєва кислота потенційно сприяє профілактиці виникнення порушень серцевого ритму. При дослідженні впливу вживання сім’я на стан здоров’я людини було показано, що цей продукт потенційно робить внесок у зниження систолічного та діастолічного кров’яного тиску у пацієнтів.

Також, згідно одного дослідження, припускається, що вживання льняного сім’я може  сприяти зниженню виникнення інфаркту міокарда та інсульту на 50%. Що стосується метаболічних захворювань, додавання сім’я льону у раціон сприяє зниженню цукру крові у пацієнтів із цукровим діабетом та перед діабетом.

Припускають також позитивний вплив льону відносно онкологічних захворювань: він може потенційно чинити захисний вплив проти раку молочної залози, простати, легенів, кишківника, яєчників, ендометрію та шийки матки, а також гепатоцелюлярної карциноми.

Як впливає льон на травну систему

Щодо травної системи, вживання льону сприяє урізноманітненню мікрофлори кишківника, що своєю чергою покращує стан не тільки самої травної, а й багатьох інших систем організму.

Це може відзначатися у позитивному впливі на стан печінки при її алкогольній хворобі, на чутливість організму до інсуліну, а також у зниженні ризику розвитку онкологічних захворювань кишківника.

Також наразі у процесі детального вивчення можливість додаткового вживання льону зменшити необхідність у застосуванні послаблювальних засобів для полегшення симптомів закрепу.

Шкода льону для організму людини

Експерт зазначає, що речовини, які містяться у льоні (наприклад, лінатин та ціаногенні глікозиди) можуть бути потенційно токсичними для організму людини. Але попри це, науково підтверджених даних щодо токсичного впливу цих речовин на здоров’я людини наразі немає.

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