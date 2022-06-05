Рішення про вакцинацію дітей проти Covid-19 було прийняти важко, тому не випадково вони були останньою групою, яка отримала дозвіл на щеплення.

Виробники та державні установи були особливо обережними у пошуках дозування та безпеки для наймолодших громадян.

Які діти мають право на ревакцинацію

Зараз дивляться

19 травня Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) розширили право на застосування бустера Pfizer-BioNTech для всіх американців у віці від п’яти років і рекомендували всім у цій віковій групі отримувати бустер.

Оскільки як і у дорослих, імунітет дітей від первинної серії вакцини Pfizer-BioNTech слабшав, то після дослідження було вирішено дати дітям віком від 5 до 11 років одну бустерну дозу, щоб забезпечити надійний захист від зараження та дуже надійний захист від ускладнень Covid-19.

Зараз діти отримують лише вакцину Pfizer-BioNTech, та в середині червня завершиться перевірка даних, наданих Moderna, щодо безпеки та ефективності її уколів для дітей.

Коли дітям потрібен бустер

CDC рекомендує дітям отримати бустерну дозу через п’ять місяців після завершення первинної серії вакцинації проти Covid-19 із двох уколів. Для дітей віком від 12 років ревакцинація проводиться тією ж дозою що і дорослим, дітям віком від 5 до 11 років доза становить одну третину дози для дорослих.

CDC рекомендує повторні щеплення дітям з ослабленим імунітетом, що буде четвертою дозою, залежно від їх віку. Діти віком від 5 до 17 років із ослабленою імунною системою повинні отримати бустерну дозу через три місяці після отримання первинної серії трьох доз.

Дітям з ослабленим імунітетом у віці від 12 років також слід підвищити імунітет вдруге — п’яту дозу — через чотири місяці після першої бустерної дози, щоб їхня імунна відповідь була якомога активнішою.

Чи ефективні бустерні дози у дітей

У поєднанні з бустером вакцина проти Covid-19 на 80-90% ефективна в продовженні захисту дітей від серйозніших наслідків коронавірусу.

Чи безпечні вакцини та бустери для дітей

Дослідження показали, що вакцина Pfizer-BioNTech безпечна для дітей.

Дослідження показали лише невелику кількість пацієнтів, що мали запалення тканин серця., переважно у підлітків чоловіків.

Чи можна зробити щеплення проти Covid-19 немовлятам

Ще ні. Жодна вакцина проти Covid-19 не була дозволена для наймолодших дітей — у віці від шести місяців до чотирьох років.