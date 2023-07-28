Гемоглобін — важливий елемент крові, який виконує функцію транспортування кисню тканинам та клітинам, забираючи вуглекислий газ назад до легень.
Будь-які зміни в показниках гемоглобіну – симптом певної хвороби. На рівень гемоглобіну можуть впливати будь-які чинники – від неправильного харчування до дійсно серйозних захворювань.
Факти ICTV дізнавалися, що робити при низькому гемоглобіні та про які хвороби це може свідчити.
Низький гемоглобін: про що свідчить та симптоми
– Найчастіше низький гемоглобін вказує на анемію. Анемія – це зниження рівня гемоглобіну або еритроцитів в організмі людини, – каже сімейна лікарка Ірина Німець.
Які бувають види анемій:
- Залізодефіцитна.
- Постгеморагічна – внаслідок крововтрати.
- В12-дефіцитна.
- Фолієводефіцитна.
- Гемолітична.
- Пластична.
- Сидеробластна.
– Найчастіше трапляється залізодефіцитна анемія, – каже сімейна лікарка.
Крім того, бувають різні ступені анемії. Легкий – це коли рівень гемоглобіну падає до 90 г/л. Людина не відчуває явних змін в організмі (можлива слабкість), тому діагностується анемія після здавання аналізу крові.
Середній ступінь анемії – це коли рівень гемоглобіну варіюється від 70 г/л до 90 г/л. Важкий ступінь – рівень гемоглобіну падає нижче 70 г/л. Людина може втрачати свідомість, у жінок припиняються менструації, шкіра стає блідою, а волосся та нігті — ламкими.
До основних симптомів низького гемоглобіну належать:
- слабкість, навіть без фізичного навантаження;
- запаморочення та регулярні головні болі;
- нудота і пришвидшене серцебиття;
- ламкість нігтів та волосся;
- відсутність апетиту, особливо у дітей;
- людина швидко втомлюється;
- блідість шкіри;
- діти погано набирають вагу і повільно ростуть.
Діагностика
– Я раджу кілька разів на рік здавати загальний аналіз крові (гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, середній об’єм еритроцита, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах – феритин, залізо сироваткове тощо) та інші лабораторні обстеження, які призначає вам сімейний лікар, – каже Ірина Німець.
Як лікувати низький гемоглобін та покращити стан
- Якщо відчуваєте симптоми анемії, варто звернутися до лікаря для діагностики та лікування.
- Вживайте продукти з високим вмістом заліза (гречка, червоне м’ясо, печінка та субпродукти, морська капуста, шпинат, бобові, горіхи, пшеничні висівки, кунжут, деякі фрукти).
- Дотримуйтеся збалансованого харчування.
- Важливо вести здоровий спосіб життя з помірними фізичними навантаженнями.
- Стежте за своїм станом здоров’я і щороку проходьте чекап (базові обстеження) для своєчасного виявлення захворювання.