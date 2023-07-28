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Що робити, коли низький гемоглобін – симптоми та поради лікаря

28 Липня 2023, 12:57
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Болить голова, нудить, поагне самопочуття, хвороба
Джерело: Depositphotos

Гемоглобін — важливий елемент крові, який виконує функцію транспортування кисню тканинам та клітинам, забираючи вуглекислий газ назад до легень.

Будь-які зміни в показниках гемоглобіну – симптом певної хвороби. На рівень гемоглобіну можуть впливати будь-які чинники – від неправильного харчування до дійсно серйозних захворювань.

Факти ICTV дізнавалися, що робити при низькому гемоглобіні та про які хвороби це може свідчити.

Низький гемоглобін: про що свідчить та симптоми

– Найчастіше низький гемоглобін вказує на анемію. Анемія – це зниження рівня гемоглобіну або еритроцитів в організмі людини, – каже сімейна лікарка Ірина Німець.

Які бувають види анемій:

  • Залізодефіцитна.
  • Постгеморагічна – внаслідок крововтрати.
  • В12-дефіцитна.
  • Фолієводефіцитна.
  • Гемолітична.
  • Пластична.
  • Сидеробластна.

– Найчастіше трапляється залізодефіцитна анемія, – каже сімейна лікарка.

Крім того, бувають різні ступені анемії. Легкий – це коли рівень гемоглобіну падає до 90 г/л. Людина не відчуває явних змін в організмі (можлива слабкість), тому діагностується анемія після здавання аналізу крові.

Середній ступінь анемії – це коли рівень гемоглобіну варіюється від 70 г/л до 90 г/л. Важкий ступінь – рівень гемоглобіну падає нижче 70 г/л. Людина може втрачати свідомість, у жінок припиняються менструації, шкіра стає блідою, а волосся та нігті — ламкими.

До основних симптомів низького гемоглобіну належать:

  • слабкість, навіть без фізичного навантаження;
  • запаморочення та регулярні головні болі;
  • нудота і пришвидшене серцебиття;
  • ламкість нігтів та волосся;
  • відсутність апетиту, особливо у дітей;
  • людина швидко втомлюється;
  • блідість шкіри;
  • діти погано набирають вагу і повільно ростуть.

Діагностика

– Я раджу кілька разів на рік здавати загальний аналіз крові (гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, середній об’єм еритроцита, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах – феритин, залізо сироваткове тощо) та інші лабораторні обстеження, які призначає вам сімейний лікар, – каже Ірина Німець.

Як лікувати низький гемоглобін та покращити стан

  1. Якщо відчуваєте симптоми анемії, варто звернутися до лікаря для діагностики та лікування.
  2. Вживайте продукти з високим вмістом заліза (гречка, червоне м’ясо, печінка та субпродукти, морська капуста, шпинат, бобові, горіхи, пшеничні висівки, кунжут, деякі фрукти).
  3. Дотримуйтеся збалансованого харчування.
  4. Важливо вести здоровий спосіб життя з помірними фізичними навантаженнями.
  5. Стежте за своїм станом здоров’я і щороку проходьте чекап (базові обстеження) для своєчасного виявлення захворювання.
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