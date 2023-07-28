Гемоглобін — важливий елемент крові, який виконує функцію транспортування кисню тканинам та клітинам, забираючи вуглекислий газ назад до легень.

Будь-які зміни в показниках гемоглобіну – симптом певної хвороби. На рівень гемоглобіну можуть впливати будь-які чинники – від неправильного харчування до дійсно серйозних захворювань.

Факти ICTV дізнавалися, що робити при низькому гемоглобіні та про які хвороби це може свідчити.

Низький гемоглобін: про що свідчить та симптоми

– Найчастіше низький гемоглобін вказує на анемію. Анемія – це зниження рівня гемоглобіну або еритроцитів в організмі людини, – каже сімейна лікарка Ірина Німець.