Що робити, щоб прорвав чиряк: пояснює лікар

Фурункул може зріти у шкірі кілька днів і гоїтися ще протягом двох-трьох тижнів. Здебільшого вони проходять самі, не залишаючи слідів на шкірі, але іноді гнійник доводиться розкривати у лікаря. Що робити, щоб прорвав фурункул, і як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Що таке фурункульоз

Імунолог Сергій Северинов стверджує, що фурункульоз – це захворювання, яке проявляється гнійничковими висипами на шкірі. Вони можуть бути різної локалізації або ж однієї. Вважається, що фурункульоз пов’язаний з активізацією стафілококу бактеріального, тож лікування потрібно проводити антибіотиками.

Що робити, щоб прорвав чиряк

Можна взяти ватний тампон і намилити його господарським милом. Прикладіть до болючого місця, закріпивши пластирем. Упродовж доби мило витягне весь вміст.

Зараз дивляться

Проте важливо не розкривати фурункул, бо це може призвести до поширення інфекції.

Якщо гнійник прорвався сам, потрібно обережно промити його теплою водою з милом (бажано антибактеріальним) і накласти марлеву пов’язку. Міняти її потрібно мінімум щодня.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Якщо вам нічого не допомагає і ви відчуваєте загальне нездужання або розміри утворення гною великі, то вам краще звернутися до лікаря. Залежно від причин зараження та складності, він може призначити вам антибіотики або хірургічне втручання.