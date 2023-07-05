Якщо так трапилося, що сповіщення про радіаційну аварію застало вас на вулиці, не панікуйте і виконуйте сім основних вимог.

Перша. Терміново захистіть органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм.

Друга. Якомога швидше зайдіть у якесь приміщення. Ідеальний варіант – великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.

Третя. Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній одяг – це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення.

Четверта. Якщо встигли зайти у власне помешкання, обовʼязково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову.

П’ята. Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.

Шоста. Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.

Сьома. У разі відповідної рекомендації від влади – прийміть необхідну дозу калію йодиду. Але лише за рекомендації!

Варто знати, що перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади.

Варто відмовитися від спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії – найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил.

Головне – не панікуйте! Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу органів влади.

У разі, якщо ви скористаєтеся власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів.