Вчені остаточно підтвердили, що обмеження калорій впливає на мозок та сповільнює старіння.

Результати дослідження вказують на ключову роль гена OXR1 у процесах старіння.

Вплив харчування на старіння мозку

Кеннет Вілсон, провідний автор дослідження, підкреслив – помірне споживання калорій впливає не тільки на фізіологію травного тракту, але й на мозок.

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Вся справа в гені OXR1. Він відповідає за збільшення тривалості життя і здорове старіння мозку. Ген активізується, якщо споживати менше калорій.

Один із старших авторів дослідження Бак Панкадж Капахі підкреслив роль гена OXR1 у захисті нейронів та збереженні здоров’я мозку.

Він зазначив, що переривчасте голодування та обмеження калорій допомагають активувати цей ген, таким чином забезпечується захисний ефект.

Як гени впливають на вікові проблеми мозку

Вчені підтвердили, що ген OXR1 в людей захищає клітини від окисного пошкодження, а його втрата може призвести до серйозних неврологічних дефектів і передчасної смерті.

Дослідження також показало, що OXR1 впливає на ретромер – комплекс білків, відповідальних за переробку клітинних білків і ліпідів.

Дисфункцію ретромеру пов’язують з віковими нейродегенеративними захворюваннями, наприклад, хворобами Альцгеймера чи Паркінсона.

Як боротися зі старінням мозку

Розуміння механізмів, які активуються під час обмеження калорій, допоможе у створенні терапій для підтримання здоров’я мозку та продовження тривалості життя.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження дадуть змогу виявити конкретні сполуки, здатні посилити дію гена OXR1 та сповільнити процеси старіння мозку.

Джерело: Nature Communications