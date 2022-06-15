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Щоб не став джерелом зарази: як правильно чистити смартфон та чого в жодному разі робити не можна

15 Червня 2022, 17:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Щоб не став джерелом зарази: як правильно чистити смартфон та чого в жодному разі робити не можна
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку про те, чому слід регулярно чистити смарфтони й мобільні телефони, а також як правильно це робити без шкоди для пристрою.

– Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітазу. На них знаходять також й такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок, – наголошується в повідомленні МОЗ.

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Наскільки брудні наші мобільні телефони:

Зараз дивляться
  • 88% людей користуються смартфонами в туалеті;
  • 89% – під час приготування їжі;
  • 80% – під час поїздок в громадськість транспорті.

Як часто потрібно чистити смартфон

Телефон потрібно чистити щодня, точно також, як і навушники, планшети і клавіатуру.

Що не слід робити:

  • не заливайте рідини в отвори смартфона;
  • не мийте його з повним зануренням у воду;
  • не використовуйте жорсткі тканини і абразивні засоби (пасти, порошки) для чищення екранів;
  • не використовуйте чистий спирт, миючі засоби з хлором.

Як чистити смартфон:

  • вимкніть пристрій від живлення і вимкніть його, зніміть всі Футляри та аксесуари;
  • візьміть м’яку тканину без ворсу, наприклад, серветку з мікрофібри або серветку для об’єктивів;
  • змочіть тканину дисцілірованной водою або 70% спиртовим розчином;
  • обережно протріть передню і задню частини пристрою, не натискайте занадто сильно.

Джерело
МОЗ
Теги
Гігієна МОЗ України поради лікаря Смартфон Телефони
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