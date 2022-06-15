Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку про те, чому слід регулярно чистити смарфтони й мобільні телефони, а також як правильно це робити без шкоди для пристрою.
– Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітазу. На них знаходять також й такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок, – наголошується в повідомленні МОЗ.
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Наскільки брудні наші мобільні телефони:
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- 88% людей користуються смартфонами в туалеті;
- 89% – під час приготування їжі;
- 80% – під час поїздок в громадськість транспорті.
Як часто потрібно чистити смартфон
Телефон потрібно чистити щодня, точно також, як і навушники, планшети і клавіатуру.
Що не слід робити:
- не заливайте рідини в отвори смартфона;
- не мийте його з повним зануренням у воду;
- не використовуйте жорсткі тканини і абразивні засоби (пасти, порошки) для чищення екранів;
- не використовуйте чистий спирт, миючі засоби з хлором.
Як чистити смартфон:
- вимкніть пристрій від живлення і вимкніть його, зніміть всі Футляри та аксесуари;
- візьміть м’яку тканину без ворсу, наприклад, серветку з мікрофібри або серветку для об’єктивів;
- змочіть тканину дисцілірованной водою або 70% спиртовим розчином;
- обережно протріть передню і задню частини пристрою, не натискайте занадто сильно.