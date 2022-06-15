Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку про те, чому слід регулярно чистити смарфтони й мобільні телефони, а також як правильно це робити без шкоди для пристрою.

– Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітазу. На них знаходять також й такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок, – наголошується в повідомленні МОЗ.

Наскільки брудні наші мобільні телефони:

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88% людей користуються смартфонами в туалеті;

89% – під час приготування їжі;

80% – під час поїздок в громадськість транспорті.

Як часто потрібно чистити смартфон

Телефон потрібно чистити щодня, точно також, як і навушники, планшети і клавіатуру.

Що не слід робити:

не заливайте рідини в отвори смартфона;

не мийте його з повним зануренням у воду;

не використовуйте жорсткі тканини і абразивні засоби (пасти, порошки) для чищення екранів;

не використовуйте чистий спирт, миючі засоби з хлором.

Як чистити смартфон: