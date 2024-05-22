У США більш поширене щоденне вживання марихуани, ніж алкоголю. Про це свідчать дані національного опитування.

Поширеність марихуани

Автор дослідження Джонатан Колкінс зазначив, що щодня марихуану вживають близько 40% її споживачів. Він порівняв цю частоту з тютюнопалінням.

За даними 2022 року, кожного дня або майже кожного дня марихуану вживали 17,7 млн американців. З такою ж частотою 14,7 млн людей пили алкоголь.

Зараз дивляться

За період з 1992 року по 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення зріс у 15 разів.

З чим це пов’язано

Тенденцію пов’язують зі змінами в держполітиці. Зараз у більшості штатів дозволено медичну або рекреаційну марихуану, хоча вона залишається незаконною на федеральному рівні.

Федеральний уряд планує прийняти рішення про перекласифікацію марихуани, як менш небезпечний наркотик.