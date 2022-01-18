Експерти з запаху з Університету Східної Англії та благодійної організації для пацієнтів з розладами нюху та смаку свідчать, що все більше людей перетворюються на вибагливих їдців після зараження коронавірусом.

Це пов’язано з тим, що вони можуть страждати на паросмію – симптом, при якому люди відчувають дивні й часто неприємні спотворення запаху.

Замість аромату лимона ви можете відчути запах гнилої капусти, або шоколад може пахнути бензином. Зокрема, дітям може бути важко їсти продукти, які вони колись любили.

– Вважається, що паросмія є результатом того, що нюхові рецептори працюють менше, що призводить до здатності вловлювати тільки деякі компоненти суміші запахів, – пояснив провідний експерт із запахів, професор Карл Філпотт.

За його словами, приблизно 250 тис. дорослих у Великій Британії постраждали від паросмії в результаті інфекції Covid-19.

Для деяких дітей, особливо для тих, у кого вже були проблеми з їжею або з такими станами, як аутизм, це може бути дуже складно. Їхні батьки перебувають у розпачі й дуже стурбовані, зазначає голова і засновник благодійної організації Дункан Боак.

Разом з професором Філпоттом він склав керівництво для батьків і медичних працівників, щоб допомогти їм краще розпізнати і зрозуміти захворювання.

Перш за все, керівництво показує, що дітей потрібно слухати і їм потрібно вірити. Існує також безліч загальних тригерів, наприклад, приготування м’яса з цибулею або часником і запах свіжозвареної кави, але вони можуть варіюватися від дитини до дитини.

Нарешті, як діти, так і дорослі, які перенесли Covid-19, повинні розглянути можливість навчання нюху, яке включає вдихання як мінімум чотирьох різних запахів, наприклад, евкаліпта, лимона, троянди, кориці, шоколаду, кави або лаванди два рази на день протягом декількох місяців.