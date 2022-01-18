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Шоколад може пахнути бензином: як Covid-19 іноді спотворює запахи звичної їжі

18 Січня 2022, 16:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
запах
Джерело: Depositphotos

Експерти з запаху з Університету Східної Англії та благодійної організації для пацієнтів з розладами нюху та смаку свідчать, що все більше людей перетворюються на вибагливих їдців після зараження коронавірусом.

Це пов’язано з тим, що вони можуть страждати на паросмію – симптом, при якому люди відчувають дивні й часто неприємні спотворення запаху.

Замість аромату лимона ви можете відчути запах гнилої капусти, або шоколад може пахнути бензином. Зокрема, дітям може бути важко їсти продукти, які вони колись любили.

– Вважається, що паросмія є результатом того, що нюхові рецептори працюють менше, що призводить до здатності вловлювати тільки деякі компоненти суміші запахів, – пояснив провідний експерт із запахів, професор Карл Філпотт.

За його словами, приблизно 250 тис. дорослих у Великій Британії постраждали від паросмії в результаті інфекції Covid-19.

Для деяких дітей, особливо для тих, у кого вже були проблеми з їжею або з такими станами, як аутизм, це може бути дуже складно. Їхні батьки перебувають у розпачі й дуже стурбовані, зазначає голова і засновник благодійної організації Дункан Боак.

Разом з професором Філпоттом він склав керівництво для батьків і медичних працівників, щоб допомогти їм краще розпізнати і зрозуміти захворювання.

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Перш за все, керівництво показує, що дітей потрібно слухати і їм потрібно вірити. Існує також безліч загальних тригерів, наприклад, приготування м’яса з цибулею або часником і запах свіжозвареної кави, але вони можуть варіюватися від дитини до дитини.

Нарешті, як діти, так і дорослі, які перенесли Covid-19, повинні розглянути можливість навчання нюху, яке включає вдихання як мінімум чотирьох різних запахів, наприклад, евкаліпта, лимона, троянди, кориці, шоколаду, кави або лаванди два рази на день протягом декількох місяців.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Запах , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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