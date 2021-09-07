Схуднення перед літом, відпусткою, визначними датами чи навіть просто так, а потім знову повернення до звичного режиму харчування та переїдання… Деякі жінки та навіть чоловіки час від часу полюбляють поекспериментувати зі своєю вагою. Однак це може шкодити організму.

Дієтолог Юліана Ергешова розповіла, чи можна худнути, а потім набирати вагу.

– Це нормально лише в деяких межах. Тобто якщо ці коливання відбуваються на 10-15 кг, то для організму це дуже великий стрес, і так робити не можна. Якщо це два-три кілограми чи навіть до п’яти, то це закономірно, – говорить Юліана Ергешова.

За її словами, взимку людина через низькі температури навколишнього середовища може відчувати підсилений апетит та більше їсти, водночас менше рухатися. Влітку бажання їсти зникає, вона більш активна та худне. У такому разі це нормально.

Але цілеспрямовані схуднення та набір ваги не будуть корисними.

– Якщо людина це робить цілеспрямовано, з осені починає від’їдатися, бо взимку сховає зайві кілограми під шубою, а навесні починає захоплюватися екстремальними дієтами, то так робити не можна. Треба тримати свою вагу більш-менш у нормі, – доповнює вона.

Водночас важливо вміти контролювати свою вагу.

– Зважуватися правильно раз на тиждень. Важливо домашні ваги не переставляти з місця на місце, бо вони можуть давати велику похибку залежно від поверхні. Зважуватися вранці натще після туалету. Бажано без одягу, – продовжує дієтолог.

Для жінок важливо зважуватися у різні дні менструального циклу. У період ПМС та менструації вага може зростати, цього боятися не треба і різко худнути. Це під дією гормонів збирається в організмі трішки зайвої рідини, підсумовує фахівець.