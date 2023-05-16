Найбільше у Великій Британії дослідження вагіни показало, що жінки ніяковіють і не можуть говорити про своє тіло з медичними працівниками. Троє з десяти віддадуть перевагу інтернету, а не гінекологу в питанні своїх інтимних проблем.

У масштабному опитуванні взяли участь 5 тис. жінок. 74% опитаних вважають, що жінок з раннього віку вчать приховувати свої переживання і бути обережними, коли йдеться про щось, що пов’язано з їхніми тілесними функціями.

Молоді жінки віком від 18 до 24 років сказали, що вони небагато дізналися про свою біологію в школі (47%), трохи менше половини (46%) вважають, що розмови про свої інтимні проблеми викликають страх бути засудженими за подібні одкровення.

Цікаво також і те, що 44% заявили, що не впевнені в тому, що знають симптоми бактеріального вагінозу, хоча 76% вважають, що зможуть ідентифікувати молочницю.

Згідно з даними, чверть жінок віком від 25 до 34 років пропустили б роботу, якби відчули сильний запах із піхви, порівняно з 16% жінок віком від 45 до 54 років.

– Хоча жіноча анатомія – це особиста сфера, ми не повинні боятися говорити про проблеми, з якими стикаємося, – впевнена експертка з інтимного життя Шарлін Дуглас.

За її словами, існує багато видів допомоги та рекомендацій з інтимного здоров’я, які можуть допомогти людям краще зрозуміти, що відбувається з їхнім тілом.

Джерело: Express