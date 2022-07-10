Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на додаток до семи центрів медичної допомоги українцям, які вже діють в різних містах України, має намір відкрити ще один такий хаб в Одесі.

– Різні лікарі-фахівці, включаючи психологів, надаватимуть допомогу тим українцям, у кого за час війни з Росією розвинулися на цьому грунті фізичні і психічні захворювання, – зазначила керівник програми ВООЗ по боротьбі з кризою в Україні Доріт Ніцан.

За словами Ніцан, мільйони жителів України страждають зараз на хронічні хвороби і не мають можливості отримати кваліфіковану допомогу.

– Серед них – онкологічні хворі, чиї ракові пухлини перейшли в більш небезпечну стадію, тому що через військові умови не були вчасно діагностовані, – констатує експерт.

При цьому, як зазначається, медичного персоналу по всій країні вкрай не вистачає. Багато лікарів і медсестер загинули, інші – покинули країну.

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Інша проблема, каже представник ВООЗ, полягає в тому, що до багатьох хворих в зоні військових дій просто неможливо потрапити. Багато районів під вогнем.

Представник ВООЗ висловила прохання організувати гуманітарні коридори, які дозволять медиком подбати про тих, кому потрібна допомога.