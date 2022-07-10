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Сім уже працюють: ВООЗ запустить в Одесі ще один центр медичної допомоги українцям

10 Липня 2022, 11:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на додаток до семи центрів медичної допомоги українцям, які вже діють в різних містах України, має намір відкрити ще один такий хаб в Одесі.

– Різні лікарі-фахівці, включаючи психологів, надаватимуть допомогу тим українцям, у кого за час війни з Росією розвинулися на цьому грунті фізичні і психічні захворювання, – зазначила керівник програми ВООЗ по боротьбі з кризою в Україні Доріт Ніцан.

За словами Ніцан, мільйони жителів України страждають зараз на хронічні хвороби і не мають можливості отримати кваліфіковану допомогу.

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– Серед них – онкологічні хворі, чиї ракові пухлини перейшли в більш небезпечну стадію, тому що через військові умови не були вчасно діагностовані, – констатує експерт.

При цьому, як зазначається, медичного персоналу по всій країні вкрай не вистачає. Багато лікарів і медсестер загинули, інші – покинули країну.

Зараз дивляться

Інша проблема, каже представник ВООЗ, полягає в тому, що до багатьох хворих в зоні військових дій просто неможливо потрапити. Багато районів під вогнем.

Представник ВООЗ висловила прохання організувати гуманітарні коридори, які дозволять медиком подбати про тих, кому потрібна допомога.

Джерело
Голос Америки
Теги
Війна в Україні ВООЗ Медики медична допомога Одеса швидка допомога
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