Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому влітку потрібно обов’язково їсти черешню, чому ця ягода така важлива для нашого здоров’я.
– Впевнена, що знайдеться мало таких людей, яких потрібно вмовляти їсти черешню. Адже цю солодку, соковиту ягоду, справжній дар літа, обожнюють практично всі, – зазначила Людмила Сердюк.
Однак, за словами лікаря, багатьом буде цікаво дізнатися, чим же так важлива для нашого здоров’я черешня.
Черешня містить велику кількість вітаміну С. Досить сказати, що всього 100 г ягід рівноцінні 20% добової потреби в цьому вітаміні.
Не менш важлива і клітковина, завдяки якій організм нормалізує мікрофлору і яка чудово запобігає закрепам.
У черешні також досить багато калію, про який вчені та лікарі говорять як про мікроелемент, необхідний для зміцнення м’язів серця і нормалізації кров’яного тиску.
Черешня також чудовий засіб для запобігання тромбозів завдяки наявності в ягоді таких органічних сполук, як кумарини, які перешкоджають згортанню крові.
Що ж стосується кількості черешні, яку можна з’їдати на день, то сімейний лікар рекомендує не більше 500 г.