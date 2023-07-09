Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому влітку потрібно обов’язково їсти черешню, чому ця ягода така важлива для нашого здоров’я.

– Впевнена, що знайдеться мало таких людей, яких потрібно вмовляти їсти черешню. Адже цю солодку, соковиту ягоду, справжній дар літа, обожнюють практично всі, – зазначила Людмила Сердюк.

Однак, за словами лікаря, багатьом буде цікаво дізнатися, чим же так важлива для нашого здоров’я черешня.

Черешня містить велику кількість вітаміну С. Досить сказати, що всього 100 г ягід рівноцінні 20% добової потреби в цьому вітаміні.

Не менш важлива і клітковина, завдяки якій організм нормалізує мікрофлору і яка чудово запобігає закрепам.

У черешні також досить багато калію, про який вчені та лікарі говорять як про мікроелемент, необхідний для зміцнення м’язів серця і нормалізації кров’яного тиску.

Черешня також чудовий засіб для запобігання тромбозів завдяки наявності в ягоді таких органічних сполук, як кумарини, які перешкоджають згортанню крові.

Що ж стосується кількості черешні, яку можна з’їдати на день, то сімейний лікар рекомендує не більше 500 г.