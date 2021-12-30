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Складно, але можливо! Як не напитися на Новий рік

30 Грудня 2021, 11:06
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вечірка, новий рік, алкоголь
Джерело: Depositphotos

Новий рік заведено зустрічати келихом ігристого вина, але багато українців у святкову ніч не обмежуються ним. Через це нерідко трапляються алкогольні отруєння.

Водночас у Центрі громадського здоров’я зазначають, що безпечної та рекомендованої дози алкоголю немає. І ризик для здоров’я завжди існує. Тому варто зменшити вживання алкоголю на свята.

Як менше пити на Новий рік:

  • не купувати та не тримати алкоголь вдома, наявність пляшки зажди буде спокусою;
  • замінити алкогольні напої безалкогольними (наприклад, глінтвейн);
  • уникайте людей та ситуацій, які провокують вас випити;
  • пити більше води;
  • не вживати алкоголь на голодний шлунок, це не дасть змогу швидко сп’яніти.
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Водночас не можна поєднувати алкоголь з ліками, це шкідливо для здоров’я.

Також не можна сідати напідпитку за кермо.

У разі отруєння алкоголем варто звертатися до спеціаліста.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Новий Рік , Поради
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