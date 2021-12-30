Новий рік заведено зустрічати келихом ігристого вина, але багато українців у святкову ніч не обмежуються ним. Через це нерідко трапляються алкогольні отруєння.

Водночас у Центрі громадського здоров’я зазначають, що безпечної та рекомендованої дози алкоголю немає. І ризик для здоров’я завжди існує. Тому варто зменшити вживання алкоголю на свята.

Як менше пити на Новий рік:

не купувати та не тримати алкоголь вдома, наявність пляшки зажди буде спокусою;

замінити алкогольні напої безалкогольними (наприклад, глінтвейн);

уникайте людей та ситуацій, які провокують вас випити;

пити більше води;

не вживати алкоголь на голодний шлунок, це не дасть змогу швидко сп’яніти.

Водночас не можна поєднувати алкоголь з ліками, це шкідливо для здоров’я.

Також не можна сідати напідпитку за кермо.

У разі отруєння алкоголем варто звертатися до спеціаліста.

Джерело: Центр громадського здоров’я України