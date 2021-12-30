Новий рік заведено зустрічати келихом ігристого вина, але багато українців у святкову ніч не обмежуються ним. Через це нерідко трапляються алкогольні отруєння.
Водночас у Центрі громадського здоров’я зазначають, що безпечної та рекомендованої дози алкоголю немає. І ризик для здоров’я завжди існує. Тому варто зменшити вживання алкоголю на свята.
Як менше пити на Новий рік:
- не купувати та не тримати алкоголь вдома, наявність пляшки зажди буде спокусою;
- замінити алкогольні напої безалкогольними (наприклад, глінтвейн);
- уникайте людей та ситуацій, які провокують вас випити;
- пити більше води;
- не вживати алкоголь на голодний шлунок, це не дасть змогу швидко сп’яніти.
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Водночас не можна поєднувати алкоголь з ліками, це шкідливо для здоров’я.
Також не можна сідати напідпитку за кермо.
У разі отруєння алкоголем варто звертатися до спеціаліста.
Джерело: Центр громадського здоров’я України