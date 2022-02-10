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Скоро в лікарнях України: ліки від Covid-19 Молнупіравір розподілили по регіонах

10 Лютого 2022, 11:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
молнупиравир
Джерело: Depositphotos

Отриманий Україною в обсязі 60 тис. курсів препарат для лікування коронавірусної інфекції Молнупіравір вже розподілений по регіонах і скоро буде доставлений в лікувальні установи.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида.

Він уточнив, що очікуються поставки ще 240 тис. курсів, 75 тис. з яких Україна отримає вже до кінця цього тижня.

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Нагадаємо, що Молнупіравір являє собою препарат прямої дії, спрямованої на блокаду ферментів, які коронавірус використовує для відтворення генетичного коду.

Таким чином Молнупіравір попереджає реплікацію вірусу, знижуючи тим самим ризик розвитку важких ускладнень коронавірусної хвороби.

Препарату в формі таблеток зручний тим, що не вимагає особливих умов зберігання. Його зручно приймати навіть при лікуванні в домашніх умовах.

Відзначається, що Молнупіравір сімейні лікарі будуть виписувати насамперед пацієнтам з груп ризику з метою не допустити перехід хвороби з легкої стадії в більш важку.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Ліки , МОЗ України
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