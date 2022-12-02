Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу розповіли про найбільш затребувані корисні продукти тривалого зберігання, якими слід запастися.

– При частих відключеннях енергопостачання в Україні слід мати деякі корисні продукти під рукою. Вони довго зберігаються і містять багато поживних властивостей, – відзначають фахівці зі здорового харчування.

Горіхи та насіння містять корисні жири, клітковину та низку вітамінів та мінералів. Вони не потребують особливих умов, при кімнатній температурі можуть зберігатися протягом 1-4 місяців.

Мед і кленовий сироп – це натуральні підсолоджувачі, які мають унікальну користь для здоров’я.

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За словами експертів, взимку особливо актуальний мед, адже він має антимікробні та протизапальні властивості і містить потужні антиоксиданти. Кленовий сироп багатий поживними речовинами, такими як магній і калій.

Цибуля і часник. Якщо регулярно вживати такі продукти, можна знизити розвиток певних видів раку, психічних розладів і хвороб серця.

Яйця містять вітаміни та мінерали, необхідні організму для розвитку.

Яблучний оцет можна використовувати в якості ароматної добавки до соусів або випічці. Він також має протидіабетичні та запальні властивості.

Заморожені овочі та фрукти. Купуючи ці продукти в замороженому вигляді, ви завжди будете мати під рукою багаті поживними речовинами продукти.

Квасоля та сочевиця – одні з найздоровіших продуктів. Сушені та консервовані боби та сочевиця мають дуже тривалий термін зберігання.

Джерело: healthline