42-річній мамі з Колорадо в США внаслідок онкології видалили язик. Замість втраченого органу зробили новий – з її ж стегна. Але смак їжі вона відчуває тільки половиною аутоімпланта.

Першим симптомом для Кемерон Ньюсом була безболісна біла пляма на язиці, яка при біопсії показала негативний результат. Рік потому з’явилася ще одна, і знову тестування на онкологію нічого не виявило.

Але поступово язик став настільки чутливим і болючим, що жінка ледь могла їсти, пити або говорити. Її стоматолог прописав антибіотики. Однак біль тільки посилювався, і утворилася рожева пухлина.

Нарешті, після третьої біопсії, фахівець з вуха, носа і горла діагностував у неї четверту стадію плоскоклітинного раку, вкрай запущену стадію захворювання.

– Коли мені це сказали, здавалося, що виносять смертний вирок. Але перша моя реакція була: я готова боротися з цим, – розповідає Кемерон.

За її словами, вона пройшла три курси хіміотерапії, які були успішними, але болючими.

– Були часи, коли я просто плакала за обіднім столом, тому що нічого не могла з’їсти, – зізнається вона.

Зрештою вона не змогла навіть поговорити зі своїм чоловіком, а потім із п’ятирічним сином.

Після того, як терапія досить зменшила пухлину, Ньюсом вилетіла до онкологічного центру в Г’юстоні, штат Техас. Там їй дев’ять з половиною годин видаляли ліву сторону язика і замінювали її тканиною стегна.

Відновлення було жорстоким, оскільки пацієнтка не могла самостійно ані ковтати, ані дихати. За нею постійно доглядав персонал лікарні, якому часто доводилося змивати накопичену в її горлі рідину.

Кемерон пройшла 45 сеансів опромінення і ще три курси хіміотерапії, щоб убити всі залишки ракової клітини. Вона використовувала зонд для прийому їжі протягом шести місяців.

Зрештою, Ньюсом заново навчилася говорити, їсти і пити з новим язиком. Але відчувати смак їжі може тільки правою стороною язика.

Вона зізнається, що ліва половина, зроблена зі стегна, відчувається як мертва рука або мертва нога – вона постійно поколює і німіє.

Повідомляється, що Ньюсом не єдина людина з язиком, зробленим із тканини стегна.

У 2020 році 48-річній Аннабель Ловік з Великої Британії також був діагностований рак язика. В ході 10-годинної операції лікарі видалили третину органу і замінили її тканиною стегна. Рік потому жінка все ще не могла повністю висовувати язик, облизувати губи, цілуватися, їсти або ковтати, але стан її поліпшувався.

У 2017 році лікарі виявили пухлину, що покривала більше половини язика Синтії Замори. В рамках її лікування ця частина язика була видалена під час 12-годинної операції і замінена шкірою і жиром з її стегна. Їй довелося заново вчитися говорити, їсти, пити і співати.

Джерело: Іnsider