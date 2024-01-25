Смарт-годинник Apple Watch із моніторингом сну: чому ця функція важлива

Смарт-годинник Apple Watch – дійсно унікальний гаджет. Невеликий пристрій на вашому зап’ястку має неймовірний функціонал. Відлік часу і повідомлення про важливі події – лише одна з багатьох функцій.

Якщо ж ви активно займаєтеся спортом, намагаєтеся вести правильний спосіб життя і турбуєтеся про власний фізичний стан, Епл Вотч останнього восьмого або дев’ятого покоління стануть чудовим придбанням завдяки численним датчикам для моніторингу життєвої активності та ключових параметрів здоров’я.

Трохи про значення сну в нашому житті

Тривалість сну середньостатистичної людини становить вісім годин щодня. А це третина всього життєвого циклу. Сон відіграє важливу роль. Вчені досі ламають голови над таємницями сновидінь, але загальна картина приблизно ясна:

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під час сну в організмі активізуються метаболічні процеси;

нічний відпочинок сприяє закріпленню і запам’ятовуванню отриманих за день знань;

уві сні мозок прибирає непотрібні нейронні зв’язки, що дає можливість позбутися неприємних спогадів і минулих образ;

у нічний час відбувається посилена детоксикація організму – наше тіло буквально очищається від шкідливих продуктів життєдіяльності клітин мозку та інших органів тіла;

відбувається підсвідома реалізація ймовірних життєвих сценаріїв – можливо, тому ми бачимо віщі сни.

Функція моніторингу сну, закладена в Apple Watch, допомагає поліпшити якість сну.

Як смарт-годинник Apple Watch аналізує сон

Щоб вранці ми почувалися бадьорими і повними енергії, спати необхідно правильно. Тут і приходить на допомогу смарт-годинник Apple Watch. Сон сам по собі є комплексним процесом і його якість залежить від маси факторів: тривалість, умови, психоемоційний і фізичний стан людини.

Як смарт-годинник Епл Вотч допомагає поліпшити якість сну:

Нагадування про те, що настав час вирушати в ліжко. Акселерометр і гіроскоп – завдяки цим датчикам Епл Вотч аналізує рухи зап’ястя вночі, положення тіла, визначає загальну тривалість перебування в ліжку і безпосередньо сну. Датчик пульсу допомагає встановити точний час засинання і тривалість кожної з фаз сну, коли активність серця змінюється. Пульсоксиметр заміряє насиченість крові киснем (SpO2) – ця інформація корисна для оцінки стану серцево-судинної та дихальної систем.

Усі зібрані за ніч дані відображаються в застосунку Sleep App на ваших Apple Watch 8/9 або на синхронізованому з годинником старіших моделей Айфоні.

Навіщо потрібен моніторинг сну на Apple Watch

Відстеження сну – це не просто одна з цікавих функцій. Моніторинг може принести безліч потенційних переваг.

Точні вимірювання часу сну і неспання дають вам чіткіше уявлення про те, скільки ви насправді спите. Без трекера складно визначити точний час засинання. Інформація про стадії сну (швидкий, повільний, глибокий сон) може дати уявлення про реальну якість нічного відпочинку. Перегляд збережених даних про сон за певний період часу проливає світло на наші звички і допомагає вносити необхідні зміни в розпорядок дня. Своєчасне виявлення потенційних проблем, які слід обговорити з лікарем.

Відстеження сну за допомогою смарт-годинника Apple особливо корисне для людей, які ставлять перед собою конкретні цілі щодо поліпшення загального стану або вносять зміни в повсякденний спосіб життя. Також ви зможете миттєво зреагувати на можливі проблеми з серцем і легенями.