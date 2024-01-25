Смарт-годинник Apple Watch із моніторингом сну: чому ця функція важлива

Смарт-годинник Apple Watch – дійсно унікальний гаджет. Невеликий пристрій на вашому зап’ястку має неймовірний функціонал. Відлік часу і повідомлення про важливі події – лише одна з багатьох функцій.
Якщо ж ви активно займаєтеся спортом, намагаєтеся вести правильний спосіб життя і турбуєтеся про власний фізичний стан, Епл Вотч останнього восьмого або дев’ятого покоління стануть чудовим придбанням завдяки численним датчикам для моніторингу життєвої активності та ключових параметрів здоров’я.
Трохи про значення сну в нашому житті
Тривалість сну середньостатистичної людини становить вісім годин щодня. А це третина всього життєвого циклу. Сон відіграє важливу роль. Вчені досі ламають голови над таємницями сновидінь, але загальна картина приблизно ясна:
- під час сну в організмі активізуються метаболічні процеси;
- нічний відпочинок сприяє закріпленню і запам’ятовуванню отриманих за день знань;
- уві сні мозок прибирає непотрібні нейронні зв’язки, що дає можливість позбутися неприємних спогадів і минулих образ;
- у нічний час відбувається посилена детоксикація організму – наше тіло буквально очищається від шкідливих продуктів життєдіяльності клітин мозку та інших органів тіла;
- відбувається підсвідома реалізація ймовірних життєвих сценаріїв – можливо, тому ми бачимо віщі сни.
Функція моніторингу сну, закладена в Apple Watch, допомагає поліпшити якість сну.
Як смарт-годинник Apple Watch аналізує сон
Щоб вранці ми почувалися бадьорими і повними енергії, спати необхідно правильно. Тут і приходить на допомогу смарт-годинник Apple Watch. Сон сам по собі є комплексним процесом і його якість залежить від маси факторів: тривалість, умови, психоемоційний і фізичний стан людини.
Як смарт-годинник Епл Вотч допомагає поліпшити якість сну:
- Нагадування про те, що настав час вирушати в ліжко.
- Акселерометр і гіроскоп – завдяки цим датчикам Епл Вотч аналізує рухи зап’ястя вночі, положення тіла, визначає загальну тривалість перебування в ліжку і безпосередньо сну.
- Датчик пульсу допомагає встановити точний час засинання і тривалість кожної з фаз сну, коли активність серця змінюється.
- Пульсоксиметр заміряє насиченість крові киснем (SpO2) – ця інформація корисна для оцінки стану серцево-судинної та дихальної систем.
Усі зібрані за ніч дані відображаються в застосунку Sleep App на ваших Apple Watch 8/9 або на синхронізованому з годинником старіших моделей Айфоні.
Навіщо потрібен моніторинг сну на Apple Watch
Відстеження сну – це не просто одна з цікавих функцій. Моніторинг може принести безліч потенційних переваг.
- Точні вимірювання часу сну і неспання дають вам чіткіше уявлення про те, скільки ви насправді спите. Без трекера складно визначити точний час засинання.
- Інформація про стадії сну (швидкий, повільний, глибокий сон) може дати уявлення про реальну якість нічного відпочинку.
- Перегляд збережених даних про сон за певний період часу проливає світло на наші звички і допомагає вносити необхідні зміни в розпорядок дня.
- Своєчасне виявлення потенційних проблем, які слід обговорити з лікарем.
Відстеження сну за допомогою смарт-годинника Apple особливо корисне для людей, які ставлять перед собою конкретні цілі щодо поліпшення загального стану або вносять зміни в повсякденний спосіб життя. Також ви зможете миттєво зреагувати на можливі проблеми з серцем і легенями.