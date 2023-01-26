Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Смертельний манікюр: вчені з’ясували, що УФ-лампи для лаку можуть привести до раку шкіру

26 Січня 2023, 11:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Смертельний манікюр: вчені з’ясували, що УФ-лампи для лаку можуть привести до раку шкіру
Джерело: Depositphotos

Команда вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго під час дослідження дійшла висновку, що ультрафіолетове світло, яке зазвичай випромінюється манікюрними УФ-сушарками лаку може збільшити ризик розвитку раку шкіри.

Дослідники вирішили вивчити пристрої після того, як прочитали статтю про учасницю конкурсу краси, у якої діагностували рідкісну форму раку шкіри на пальці.

Використовуючи різні комбінації клітин людини та миші, вчені виявили, що один 20-хвилинний сеанс з УФ-лампою призвів до загибелі 30% клітин у чашці Петрі; три послідовні 20-хвилинні сеанси показали відмирання від 65 до 70% відкритих клітин.

Зараз дивляться

Читайте також:
Смертельний манікюр: вчені з’ясували, що УФ-лампи для лаку можуть привести до раку шкіруЯка шкода від гель-лаку для нігтів та яких правил слід дотримуватися під час манікюру

Серед інших клітин відзначені ознаки пошкодження мітохондрій і ДНК, а також мутації, що спостерігалися у пацієнтів з раком шкіри.

– Результати переконливо свідчать про те, що випромінювання манікюрних УФ-ламп може спричинити рак на руках, а також, подібно до солярія, може збільшити ризик раку шкіри на ранній стадії, — пишуть вчені.

За їхніми словами, необхідно більш тривале епідеміологічне дослідження, перш ніж вони зможуть остаточно підтвердити, що використання УФ-сушарок для лаку дійсно призводить до підвищеного ризику раку шкіри.

Джерело: Nature

Теги
Манікюр Наукові дослідження Онкологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь