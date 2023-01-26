Команда вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго під час дослідження дійшла висновку, що ультрафіолетове світло, яке зазвичай випромінюється манікюрними УФ-сушарками лаку може збільшити ризик розвитку раку шкіри.

Дослідники вирішили вивчити пристрої після того, як прочитали статтю про учасницю конкурсу краси, у якої діагностували рідкісну форму раку шкіри на пальці.

Використовуючи різні комбінації клітин людини та миші, вчені виявили, що один 20-хвилинний сеанс з УФ-лампою призвів до загибелі 30% клітин у чашці Петрі; три послідовні 20-хвилинні сеанси показали відмирання від 65 до 70% відкритих клітин.

Зараз дивляться Читайте також: Яка шкода від гель-лаку для нігтів та яких правил слід дотримуватися під час манікюру Серед інших клітин відзначені ознаки пошкодження мітохондрій і ДНК, а також мутації, що спостерігалися у пацієнтів з раком шкіри. – Результати переконливо свідчать про те, що випромінювання манікюрних УФ-ламп може спричинити рак на руках, а також, подібно до солярія, може збільшити ризик раку шкіри на ранній стадії, — пишуть вчені. За їхніми словами, необхідно більш тривале епідеміологічне дослідження, перш ніж вони зможуть остаточно підтвердити, що використання УФ-сушарок для лаку дійсно призводить до підвищеного ризику раку шкіри. Джерело: Nature

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