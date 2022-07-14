Неочікуваний результат

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Вчені два роки поспіль проводили експерименти на мишах. Вони досліджували, чи може сонячне світло призвести до раку шкіри у мишей, і помітили, що самці гладшають під дією ультрафіолетового світла. Заінтриговані, вони вирішили перевірити, чи стосується це людей.

У дослідженні взяли участь три тисячі осіб. Науковці використали дані державного анкетування в Ізраїлі, де питалося про низку проблем зі здоров’ям та про харчування. Вони виявили, що в літні місяці чоловіки їдять більше, ніж в інші пори року.