Чоловіки у спекотні дні гладшають. Такого висновку дійшли науковці зі США, Ізраїлю та Німеччини. Сонячне світло, дізналися вони, впливає на вироблення у чоловіків гормону голоду – греліну. Отже, вони починають більше їсти.
У жінок – інша картина. Жіночий гормон естроген заважає вивільненню гормону голоду, тому у жінок апетит в спекотні дні не змінюється.
Неочікуваний результат
Вчені два роки поспіль проводили експерименти на мишах. Вони досліджували, чи може сонячне світло призвести до раку шкіри у мишей, і помітили, що самці гладшають під дією ультрафіолетового світла. Заінтриговані, вони вирішили перевірити, чи стосується це людей.
У дослідженні взяли участь три тисячі осіб. Науковці використали дані державного анкетування в Ізраїлі, де питалося про низку проблем зі здоров’ям та про харчування. Вони виявили, що в літні місяці чоловіки їдять більше, ніж в інші пори року.
Зокрема, вчені побачили, що калорійність харчування влітку збільшувалася приблизно на 15%, ніж в інші пори року.
А от харчові звички жінок не змінюються залежно від сезону. Пізніші дослідження допомогли зрозуміти, що сонячні промені стимулюють вивільнення греліну з жирових клітин у шкірі. Потрапляючи в гіпоталамус, грелін підвищував апетит.
Тому, якщо ви не хочете набрати вагу, менше перебувайте на сонці. Крім того, що сонячне світло підвищить апетит, воно може підвищити й ризик виникнення раку шкіри.
Джерело: Nature metabolism