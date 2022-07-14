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Сонце і вага: чому влітку чоловіки гладшають

14 Липня 2022, 12:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сонце і вага: чому влітку чоловіки гладшають
Джерело: Depositphotos

Чоловіки у спекотні дні гладшають. Такого висновку дійшли  науковці зі США, Ізраїлю та Німеччини. Сонячне світло, дізналися вони, впливає на вироблення у чоловіків гормону голоду – греліну. Отже, вони починають більше їсти.

У жінок – інша картина. Жіночий гормон естроген заважає вивільненню гормону голоду, тому у жінок апетит в спекотні дні не змінюється.

Неочікуваний результат

Зараз дивляться

Вчені два роки поспіль проводили експерименти на мишах. Вони досліджували, чи може сонячне світло призвести до раку шкіри у мишей, і помітили, що самці гладшають під дією ультрафіолетового світла. Заінтриговані, вони вирішили перевірити, чи стосується це людей.

У дослідженні взяли участь три тисячі осіб. Науковці використали дані державного анкетування в Ізраїлі, де питалося про низку проблем зі здоров’ям та про харчування. Вони виявили, що в літні місяці чоловіки їдять більше, ніж в інші пори року.

Зокрема, вчені побачили, що калорійність харчування влітку збільшувалася  приблизно на 15%, ніж в інші пори року.

А от харчові звички жінок не змінюються залежно від сезону. Пізніші дослідження допомогли зрозуміти, що сонячні промені стимулюють вивільнення греліну з жирових клітин у шкірі. Потрапляючи в гіпоталамус, грелін підвищував апетит.

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Тому, якщо ви не хочете набрати вагу, менше перебувайте на сонці. Крім того, що сонячне світло підвищить апетит, воно може підвищити й ризик виникнення раку шкіри.

Джерело:  Nature metabolism

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