Міністерство охорони здоров’я підготувало своєрідну пам’ятку для українців, які, рятуючись від війни, змушені були покинути межі України. Точніше – біженцями, з усіма наслідками для психічного здоров’я.

– “Синдром біженця” – одна з можливих реакцій нашого організму на стрес, пов’язаний з переїздом в результаті військових дій, – пояснили експерти МОЗ.

І розповіли про симптоми “синдрому біженця” та способи подолання цього складного емоційного стану.

Симптоми “синдрому біженця”:

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відчуття безпорадності;

підвищена дратівливість;

спалахи агресії;

пригнічений настрій;

емоційна відчуженість і нездатність відчувати радість, задоволення;

різкі коливання почуттів до приймаючої країни – від безмежної подяки до злоби через їхнє благополуччя.

Як подолати:

“Синдром біженця” розвивається не у всіх, хто зважився на переїзд. Все залежить від стану психіки кожної конкретної людини.

Піклуйтеся про себе й свою сім’ю і допомагайте іншим (саме в такій послідовності). Це дасть вам ресурс та натхнення.

Залишайтеся на зв’язку з рідними та друзями. Не соромтеся дзвонити друзям і сусідам. Підтримуйте контакти з людьми.

Знайдіть тих, кому потрібна ваша допомога. Долучіться до волонтерської діяльності, якщо є можливість. Добрі справи і допомога допоможуть відчувати себе краще, відволіктися від своїх переживань, включитися в активне життя спільноти, відчути себе корисним.

Поверніться до своїх довоєнних побутових звичок та ритуалів. Так, війна триває, але це не означає, що потрібно відмовляти собі в гігієні, в ранковій каві, перегляді фільмів, в книгах, якщо на це є час і можливість.

Як полегшити свій стан: