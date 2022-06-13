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Соромно за свою безпеку: що таке “синдром біженця” та як його подолати

13 Червня 2022, 13:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я підготувало своєрідну пам’ятку для українців, які, рятуючись від війни, змушені були покинути межі України. Точніше – біженцями, з усіма наслідками для психічного здоров’я.

– “Синдром біженця” – одна з можливих реакцій нашого організму на стрес, пов’язаний з переїздом в результаті військових дій, – пояснили експерти МОЗ.

І розповіли про симптоми “синдрому біженця” та способи подолання цього складного емоційного стану.

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Симптоми “синдрому біженця”:

Зараз дивляться
  • відчуття безпорадності;
  • підвищена дратівливість;
  • спалахи агресії;
  • пригнічений настрій;
  • емоційна відчуженість і нездатність відчувати радість, задоволення;
  • різкі коливання почуттів до приймаючої країни – від безмежної подяки до злоби через їхнє благополуччя.

Як подолати:

“Синдром біженця” розвивається не у всіх, хто зважився на переїзд. Все залежить від стану психіки кожної конкретної людини.

Піклуйтеся про себе й свою сім’ю і допомагайте іншим (саме в такій послідовності). Це дасть вам ресурс та натхнення.

Залишайтеся на зв’язку з рідними та друзями. Не соромтеся дзвонити друзям і сусідам. Підтримуйте контакти з людьми.

Знайдіть тих, кому потрібна ваша допомога. Долучіться до волонтерської діяльності, якщо є можливість. Добрі справи і допомога допоможуть відчувати себе краще, відволіктися від своїх переживань, включитися в активне життя спільноти, відчути себе корисним.

Поверніться до своїх довоєнних побутових звичок та ритуалів. Так, війна триває, але це не означає, що потрібно відмовляти собі в гігієні, в ранковій каві, перегляді фільмів, в книгах, якщо на це є час і можливість.

Як полегшити свій стан:

  • не засуджуйте себе за те, що виїхали, дайте час адаптуватися;
  • говоріть про свої почуття з тими, хто поруч;
  • розумійте: вам не повинно бути соромно за свою безпеку;
  • почніть соціалізацію на новому місці. Сплануйте, де і як довго ви будете жити та чи є можливість влаштуватися на роботу.

Джерело
МОЗ
Теги
Біженці Війна в Україні МОЗ України Поради психолога психічні розлади
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