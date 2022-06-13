Міністерство охорони здоров’я підготувало своєрідну пам’ятку для українців, які, рятуючись від війни, змушені були покинути межі України. Точніше – біженцями, з усіма наслідками для психічного здоров’я.
– “Синдром біженця” – одна з можливих реакцій нашого організму на стрес, пов’язаний з переїздом в результаті військових дій, – пояснили експерти МОЗ.
І розповіли про симптоми “синдрому біженця” та способи подолання цього складного емоційного стану.
Симптоми “синдрому біженця”:
- відчуття безпорадності;
- підвищена дратівливість;
- спалахи агресії;
- пригнічений настрій;
- емоційна відчуженість і нездатність відчувати радість, задоволення;
- різкі коливання почуттів до приймаючої країни – від безмежної подяки до злоби через їхнє благополуччя.
Як подолати:
“Синдром біженця” розвивається не у всіх, хто зважився на переїзд. Все залежить від стану психіки кожної конкретної людини.
Піклуйтеся про себе й свою сім’ю і допомагайте іншим (саме в такій послідовності). Це дасть вам ресурс та натхнення.
Залишайтеся на зв’язку з рідними та друзями. Не соромтеся дзвонити друзям і сусідам. Підтримуйте контакти з людьми.
Знайдіть тих, кому потрібна ваша допомога. Долучіться до волонтерської діяльності, якщо є можливість. Добрі справи і допомога допоможуть відчувати себе краще, відволіктися від своїх переживань, включитися в активне життя спільноти, відчути себе корисним.
Поверніться до своїх довоєнних побутових звичок та ритуалів. Так, війна триває, але це не означає, що потрібно відмовляти собі в гігієні, в ранковій каві, перегляді фільмів, в книгах, якщо на це є час і можливість.
Як полегшити свій стан:
- не засуджуйте себе за те, що виїхали, дайте час адаптуватися;
- говоріть про свої почуття з тими, хто поруч;
- розумійте: вам не повинно бути соромно за свою безпеку;
- почніть соціалізацію на новому місці. Сплануйте, де і як довго ви будете жити та чи є можливість влаштуватися на роботу.