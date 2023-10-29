У Вінницькій області набирає обертів спалах гепатиту А. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, у лікарнях регіону перебуває 141 пацієнт. Причина спалаху встановлюється.

– Загалом по медичну допомогу звернувся 141 пацієнт. У 82 підтверджено діагноз гострий вірусний гепатит A. П’ятьох пацієнтів виписали. Решта перебувають під наглядом лікарів, – ідеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що фахівці Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) продовжують вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води і довкілля в районі спалахів.

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Однак, незважаючи на збільшення кількості хворих, встановити причини, з якими можна епізодично пов’язати випадки захворювання, не вдалося.

– Пацієнти проживають у різних мікрорайонах Вінниці та населених пунктах області. Тому для оперативного розслідування та запобігання поширенню гепатиту А було сформовано групу швидкого реагування, – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ нагадали, що інкубаційний період вірусного гепатиту А (більш відомого, як хвороба Боткіна) зазвичай триває 14-28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювання, жовтяниця.

Інфікування відбувається переважно через споживання забрудненої їжі, брудної води або під час близького контакту з хворим.

В окремих випадках гепатит А призводить до ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болю в суглобах і призводить до летальних випадків.