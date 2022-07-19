Британський експерт зі сну Семмі Марго назвала вісім переваг нічного сну голяка.

– Ключовий момент полягає в тому, що збереження прохолоди сприяє вивільненню гормону сонливості мелатоніну, який в свою чергу сприяє гарному нічному сну, – зазначила експерт.

Переваги нічного сну голяка:

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допомагає підтримувати здорову вагу. Національні інститути охорони здоров’я США виявили, що сон без одягу спонукає тіло створювати більше бурого жиру, який допомагає зігрітися, спалюючи калорії, що сприяє прискоренню метаболізму протягом усього дня;

покращує кровообіг, що є гарною новиною для серця і м’язів;

зберігає вашу шкіру свіжою і молодою. Занадто висока температура вночі може порушити вироблення антивікових гормонів, зокрема, мелатоніну;

зміцнює впевненість в собі. Звикнувши регулярно бачити себе оголеним як вночі, так і в першу чергу вранці, ви станете краще усвідомлювати і приймати своє тіло;

запобігає інфекції. Для жінок спати оголеними дозволяє геніталіям дихати вночі, що може допомогти зміцнити їхнє вагінальне здоров’я і уникнути інфекцій;

підвищує фертильність. Чоловікам корисно спати голяка, адже це хороший спосіб підвищити чоловічу фертильність, не надягаючи тісну нижню білизну;

нормалізує рівень гормонів, а також сприяє збільшенню викиду як гормону росту, так і мелатоніну:

допомагає людям стати ближче до своїх партнерів. Контакт шкіра до шкіри з вашим партнером вивільняє гормон щастя, окситоцин.

Семмі порекомендувала також спробувати створити бар’єр між вами і вашим партнером, щоб дати один одному більше простору.

В ідеалі, чим більше ліжко або матрац, тим краще, щоб не затримувати повітря, радить експерт.

Источник: Express