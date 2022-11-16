Дослідження, опубліковане в журналі Human Reproduction Update, засноване на оцінках 153 чоловіків, передбачає, що середня концентрація сперматозоїдів впала зі 101,2 млн на мл до 49,0 млн на мл у період з 1973 по 2018 рік, тобто на 51,6%. Загальна кількість сперматозоїдів за цей же період знизилася на 62,3%.

Дослідження тієї ж групи, опубліковане у 2017 році, показало, що за останні 40 років концентрація сперматозоїдів знизилася більш ніж удвічі.

Окрім того, швидкість зниження, очевидно, збільшується: аналізуючи дані, зібрані на всіх континентах з 1972 року, дослідники виявили, що концентрація сперматозоїдів зменшувалася на 1,16% на рік. Однак, коли вони розглянули лише дані, зібрані з 2000 року, зниження становило 2,64% на рік.

Зараз дивляться

Попередні дослідження показали, що фертильність знижується, якщо концентрація сперматозоїдів стає нижчою за 40 мкм на мл. Це впливає на здатність населення до відтворення, вважають фахівці.

Причина цього явища невідома. Одна з гіпотез полягає в тому, що хімічні речовини, які руйнують ендокринну систему, або інші фактори навколишнього середовища можуть відігравати роль, впливаючи на плід в утробі матері.

Експерти кажуть, що такі фактори, як куріння, вживання алкоголю, ожиріння та неправильне харчування, також можуть відігравати роль, і що здоровий спосіб життя може допомогти збільшити кількість сперматозоїдів.

Професор Річард Шарп, експерт із чоловічого репродуктивного здоров’я в Единбурзькому університеті, сказав, що нові дані показують: ця тенденція, мабуть, є всесвітнім явищем.

Шарп сказав, це може означати, що парам потрібно більше часу для зачаття, і для багатьох час не на їхньому боці, оскільки вони відкладають спроби зачати дитину доти, доки жінці не виповниться 30 або 40 років, коли її фертильність вже знижується.

За словами Шарпа, ці труднощі виникають не лише у пар, які намагаються завести дітей. Вони також стануть величезною проблемою для суспільства в найближчі 50 років, оскільки все менше і менше молодих людей працюватиме і підтримуватиме велику кількість людей похилого віку.