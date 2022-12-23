Громадська організація Відчуй разом з МОЗ України та уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності Тетяною Ломакіною розпочинає кампанію під назвою “Чуєш? Плюс, плюс” по реабілітації військовослужбовців з травмами слуху.

– Наші захисники разом з пораненнями на полі бою часто отримують акустичні травми органів слуху. Звуки пострілів, залпи артилерії, серії вибухів, розриви снарядів, ударні хвилі – все це впливає на функціонування вуха, – йдеться в пресрелізі ГО Відчуй.

Відзначається, що в разі акутравми за медичними показаннями має бути проведено якомога раніше слухопротезування. Наступним важливим етапом є подальший психолого-педагогічний супровід.

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Повідомляється, що ГО Відчуй ініціювала придбання пристроїв для захисту органів слуху українських військових — індивідуальні тактичні звукові фільтри-беруші. Вони надійно захищають від небезпечних піків шуму, залишаючи можливість чути тих, хто поруч.