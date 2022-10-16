Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозує, що прийдешня зима буде дуже важкою для багатьох жителів України, особливо в регіонах, які серйозно постраждали від військових дій. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, зима особливо важко позначиться на українцях з груп ризику: літніх людях, пацієнтах з хронічними захворюваннями та інших.

– Особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти коронавірусної інфекції та іншими вакцинами, – підкреслюється в заяві.

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Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.

– Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення,

– заявив Ганс Клюге.

За даними ВООЗ, за час повномасштабного вторгнення РФ здійснила 620 атак на медичні установи України, зруйновано понад 800 тис. будинків.

Ганс Клюге зазначив, що протягом кількох останніх тижнів в Україні фіксується різке зростання кількості випадків коронавірусної інфекції. Представник ВООЗ прогнозує велике навантаження на служби охорони здоров’я як в Україні, так і в країнах, що приймають біженців.

Серед пріоритетних завдань ВООЗ в Україні Клюге назвав: