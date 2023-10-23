Нещодавні дослідження показали, що найбільші втрати зубів стаються через спортивні травми.

Експерти опитали 2000 дорослих. За результатами, 16% втратили зуби через падіння або травму. Більшість з них відбулися під час занять спортом.

Найбільш небезпечними для зубів виявилися футбол та бокс, не надто безпечніші – біг і регбі.

Зараз дивляться

Стоматологиня національної збірної Англії з регбі, Енні Сіборон підкреслює, що гравці без капи мають більше ризиків пошкодити чи втратити зуби під час гри.

Під час дослідження виявлено, що 43% втрачених зубів можна було б зберегти, якби спортсмени використовували капу.

Капу під час тренувань ніколи не одягають один з 10 спортсменів.

Енні Сіборн закликає спортсменів піклуватися про свої зуби, слідкувати за кількістю споживання солодких напоїв, використовувати захист – капу.