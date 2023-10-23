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Спорт шкодить посмішці: дослідження показало, що найбільше зубів втрачено під час тренувань

23 Жовтня 2023, 15:24
Ольга Боднарчук редактор
Спорт шкодить посмішці: дослідження показало, що найбільше зубів втрачено під час тренувань
Джерело: Pexels

Нещодавні дослідження показали, що найбільші втрати зубів стаються через спортивні травми.

Експерти опитали 2000 дорослих. За результатами, 16% втратили зуби через падіння або травму. Більшість з них відбулися під час занять спортом.

Найбільш небезпечними для зубів виявилися футбол та бокс, не надто безпечніші – біг і регбі.

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Стоматологиня національної збірної Англії з регбі, Енні Сіборон підкреслює, що гравці без капи мають більше ризиків пошкодити чи втратити зуби під час гри.

Під час дослідження виявлено, що 43% втрачених зубів можна було б зберегти, якби спортсмени використовували капу.

Капу під час тренувань ніколи не одягають один з 10 спортсменів.

Енні Сіборн закликає спортсменів піклуватися про свої зуби, слідкувати за кількістю споживання солодких напоїв, використовувати захист – капу.

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Джерело
The Sun
Теги
Заняття спортом зуби Стоматологія
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