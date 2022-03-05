Станом на 5 березня показники радіаційного фону та атмосферного повітря в Києві відповідають нормі. На лівому березі столиці зафіксовано показник радіаційного фону 0,12 мкЗв/год, на правому березі – 14 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.
Дані по атмосферному повітрю міста Києва:
вулиця Григоровича-Барського, 7 – всі показники в нормі
- азот діоксид – 0,03
- вуглецю оксид – 0,8
- ангідрид сірчаний – 0,1.
вулиця Щербаківського, 27 – всі показники в нормі.
- двоокис азоту – 0,09 мг/куб м
- вуглецю оксид – 0.6 мг/куб м
- ангідрид сірчаний – 0,2 мг/куб м.
Що таке радіація
Радіація – це сукупність різновидів іонізуючих випромінювань, а саме мікрочастинок і фізичних полів, здатних іонізувати речовину.
Поєднання складу, енергії і проникаючої здатності іонізуючого випромінювання розділяється на:
- випромінювання альфа-частинок, що відрізняються сильною іонізацією;
- випромінювання бета-частинок – потік заряджених електронів, по проникаючій здатності значно перевершує альфа-частинки;
- гамма-випромінювання схоже на видимий світловий потік, але за своєю природою це короткі хвилі електромагнітного випромінювання, здатні проникати в навколишні предмети;
- рентгенівське випромінювання – електромагнітні хвилі з меншою енергією, ніж гамма-випромінювання. Природним і потужним провідником є сонце;
- нейтрони – електрично нейтральні частинки, які виникають близько працюючих атомних реакторів.
В якості потужного джерела випромінювання, небезпечного для здоров’я і життя людини, може виступати абсолютно будь-який радіоактивний предмет або речовина.
І в порівнянні з багатьма іншими можливими небезпеками радіацію неможливо відчути і побачити.
Визначити її рівень можна тільки спеціальними приладами.
Чим небезпечна радіація:
Всі перераховані види радіаційного випромінювання можуть викликати у людини:
- серйозні захворювання – лейкоз, рак легень, щитовидної залози;
- інфекційні ускладнення
- порушення обміну речовин
- катаракта
- генетичні порушення (мутації)
- вроджені вади
- викидні
- безпліддя.
У чому вимірюється радіація:
Для оцінки впливу радіації на живі тканини, застосовується така одиниця виміру, як зіверт (Зв). Вона вказує на так звану еквівалентну дозу – енергію, що припадає на 1 кг маси біологічного об’єкта, розраховану з урахуванням особливого коефіцієнта, що визначає небезпеку того чи іншого виду випромінювання (альфа, бета або гамма).