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Станом на 5 березня: показники радіаційного фону та атмосферного повітря в Києві

5 Березня 2022, 18:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Станом на 5 березня показники радіаційного фону та атмосферного повітря в Києві відповідають нормі. На лівому березі столиці зафіксовано показник радіаційного фону 0,12 мкЗв/год, на правому березі – 14 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.

Дані по атмосферному повітрю міста Києва:

вулиця Григоровича-Барського, 7 – всі показники в нормі

  • азот діоксид – 0,03
  • вуглецю оксид – 0,8
  • ангідрид сірчаний – 0,1.

вулиця Щербаківського, 27 – всі показники в нормі.

  • двоокис азоту – 0,09 мг/куб м
  • вуглецю оксид – 0.6 мг/куб м
  • ангідрид сірчаний – 0,2 мг/куб м.
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Що таке радіація

Радіація – це сукупність різновидів іонізуючих випромінювань, а саме мікрочастинок і фізичних полів, здатних іонізувати речовину.

Поєднання складу, енергії і проникаючої здатності іонізуючого випромінювання розділяється на:

  • випромінювання альфа-частинок, що відрізняються сильною іонізацією;
  • випромінювання бета-частинок – потік заряджених електронів, по проникаючій здатності значно перевершує альфа-частинки;
  • гамма-випромінювання схоже на видимий світловий потік, але за своєю природою це короткі хвилі електромагнітного випромінювання, здатні проникати в навколишні предмети;
  • рентгенівське випромінювання – електромагнітні хвилі з меншою енергією, ніж гамма-випромінювання. Природним і потужним провідником є сонце;
  • нейтрони – електрично нейтральні частинки, які виникають близько працюючих атомних реакторів.

В якості потужного джерела випромінювання, небезпечного для здоров’я і життя людини, може виступати абсолютно будь-який радіоактивний предмет або речовина.

І в порівнянні з багатьма іншими можливими небезпеками радіацію неможливо відчути і побачити.

Визначити її рівень можна тільки спеціальними приладами.

Чим небезпечна радіація:

Всі перераховані види радіаційного випромінювання можуть викликати у людини:

  • серйозні захворювання – лейкоз, рак легень, щитовидної залози;
  • інфекційні ускладнення
  • порушення обміну речовин
  • катаракта
  • генетичні порушення (мутації)
  • вроджені вади
  • викидні
  • безпліддя.

У чому вимірюється радіація:

Для оцінки впливу радіації на живі тканини, застосовується така одиниця виміру, як зіверт (Зв). Вона вказує на так звану еквівалентну дозу – енергію, що припадає на 1 кг маси біологічного об’єкта, розраховану з урахуванням особливого коефіцієнта, що визначає небезпеку того чи іншого виду випромінювання (альфа, бета або гамма).

Джерело
КМДА
Теги
Київ , Радіація
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