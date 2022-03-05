Станом на 5 березня показники радіаційного фону та атмосферного повітря в Києві відповідають нормі. На лівому березі столиці зафіксовано показник радіаційного фону 0,12 мкЗв/год, на правому березі – 14 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.

Дані по атмосферному повітрю міста Києва:

вулиця Григоровича-Барського, 7 – всі показники в нормі

азот діоксид – 0,03

вуглецю оксид – 0,8

ангідрид сірчаний – 0,1.

вулиця Щербаківського, 27 – всі показники в нормі.

двоокис азоту – 0,09 мг/куб м

вуглецю оксид – 0.6 мг/куб м

ангідрид сірчаний – 0,2 мг/куб м.

Що таке радіація

Радіація – це сукупність різновидів іонізуючих випромінювань, а саме мікрочастинок і фізичних полів, здатних іонізувати речовину.

Поєднання складу, енергії і проникаючої здатності іонізуючого випромінювання розділяється на:

випромінювання альфа-частинок, що відрізняються сильною іонізацією;

випромінювання бета-частинок – потік заряджених електронів, по проникаючій здатності значно перевершує альфа-частинки;

гамма-випромінювання схоже на видимий світловий потік, але за своєю природою це короткі хвилі електромагнітного випромінювання, здатні проникати в навколишні предмети;

рентгенівське випромінювання – електромагнітні хвилі з меншою енергією, ніж гамма-випромінювання. Природним і потужним провідником є сонце;

нейтрони – електрично нейтральні частинки, які виникають близько працюючих атомних реакторів.

В якості потужного джерела випромінювання, небезпечного для здоров’я і життя людини, може виступати абсолютно будь-який радіоактивний предмет або речовина.

І в порівнянні з багатьма іншими можливими небезпеками радіацію неможливо відчути і побачити.

Визначити її рівень можна тільки спеціальними приладами.

Чим небезпечна радіація:

Всі перераховані види радіаційного випромінювання можуть викликати у людини:

серйозні захворювання – лейкоз, рак легень, щитовидної залози;

інфекційні ускладнення

порушення обміну речовин

катаракта

генетичні порушення (мутації)

вроджені вади

викидні

безпліддя.

У чому вимірюється радіація:

Для оцінки впливу радіації на живі тканини, застосовується така одиниця виміру, як зіверт (Зв). Вона вказує на так звану еквівалентну дозу – енергію, що припадає на 1 кг маси біологічного об’єкта, розраховану з урахуванням особливого коефіцієнта, що визначає небезпеку того чи іншого виду випромінювання (альфа, бета або гамма).