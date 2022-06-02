Донор сперми став батьком 15 дітей, приховавши своє спадкове захворювання, що викликає труднощі з навчанням.

37-річний Джеймс Макдугалл став батьком дітей жінок-лесбіянок завдяки приватним пожертвуванням в соціальних мережах. Хоча знав, що у нього невиліковний синдром ламкої Х-хромосоми, генетичне захворювання, яке призводить до низького IQ й затримки розвитку.

Інформація про Макдугалла спливла в суді у сімейних справах після того, як він подав заяву про покладання на нього батьківської відповідальності щодо чотирьох своїх дітей. Хоча спочатку підписав угоду, в якій говорилося, що він не хоче контактувати з деякими з них.

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Матері дітей, зрозуміло, були проти таких заяв.

Суд виніс рішення про заборону використання донорської сперми позивача і відмовив йому в опіці над дітьми, оскільки це може завдати їм шкоди.

В іншому суді Макдугалл виграв справу, що дозволило йому мати регулярні контакти з хлопчиком, що народився в липні 2018 року. Але коли дитина повернулася одного разу з такої зустрічі з підозрілими синцями, дію рішення було призупинено доти, доки соціальні служби не отримають звіт.

Прийомні батьки Макдугалла, виступили в ЗМІ на підтримку свого сина, заявивши, що він є жертвою, оскільки дуже довірливий й ніколи не шукав особисто вигоди.

Але в підсумку донора сперми звинуватили в тому, що він скористався бажанням жінок мати дітей, не піклуючись про згубний вплив своєї спадкової вади на ці сім’ї.

Джерело: The New York Post