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Страждання 14-річної Седі: вода, піт та власні сльози викликають у неї алергію

24 Вересня 2022, 19:34
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина вода
Джерело: Depositphotos

Вода, сльози, піт все це викликає сильне подразнення шкіри у 14-річної Седі Тессмер зі штату Міссурі,США. Про те, як рідкісне захворювання змінило її життя, пише The Independent.

 

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Дівчинка хворіє на аквагенну кропив’янку — аутоімунне захворювання, при якому після контакту з водою на шкірі виникає червона кропив’янка, що свербить.

Дивну реакцію доньки на воду мати Седі помітила наприкінці минулого року. Спочатку вона припустила, що дівчинка приймає дуже гарячий душ. Та виявилося, що справа не в температурі води, її чистоті та солоності.

 – Іноді відчуття таке, ніби хтось ллє бензин на моє тіло, підпалює мене, і я сверблю, – пояснила свій стан Седі. – У мене завжди виникає реакція, коли я приймаю душ чи мию руки і навіть, коли плачу чи потію. Боляче так, що течуть сльози, і від цього стає ще гірше, бо я маю алергію на власні сльози, що мене дуже напружує.

Седі перевели на домашнє навчання, їй довелося покинути тренування з футболу та плавання через те, що вода і піт викликають подразнення.

У спеку Седі не може виходити на вулицю, а вдень змушена багато часу проводити на самоті. Це сильно тисне на неї, але вона сподівається, що її досвід буде корисним людям із такою самою проблемою.

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Мати дівчинки мріє, що незабаром з’явиться засіб, який полегшить життя тим, хто страждає на аквагенну кропив’янку.

Джерело
Independent
Теги
Алергія
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