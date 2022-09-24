Вода, сльози, піт все це викликає сильне подразнення шкіри у 14-річної Седі Тессмер зі штату Міссурі,США. Про те, як рідкісне захворювання змінило її життя, пише The Independent.

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Sadie Tessmer’ın kendi gözyaşına bile alerjisi var. Dünya genelinde yalnızca 100 kişide görülen bu hastalık nedeniyle çok acı çektiğini söyleyen genç kız: Bazen birisi vücuduma benzin döküyor gibi hissediyorum. — Sabah Gazetesi (@Sabah) September 21, 2022

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Дівчинка хворіє на аквагенну кропив’янку — аутоімунне захворювання, при якому після контакту з водою на шкірі виникає червона кропив’янка, що свербить.

Дивну реакцію доньки на воду мати Седі помітила наприкінці минулого року. Спочатку вона припустила, що дівчинка приймає дуже гарячий душ. Та виявилося, що справа не в температурі води, її чистоті та солоності.

– Іноді відчуття таке, ніби хтось ллє бензин на моє тіло, підпалює мене, і я сверблю, – пояснила свій стан Седі. – У мене завжди виникає реакція, коли я приймаю душ чи мию руки і навіть, коли плачу чи потію. Боляче так, що течуть сльози, і від цього стає ще гірше, бо я маю алергію на власні сльози, що мене дуже напружує.

Седі перевели на домашнє навчання, їй довелося покинути тренування з футболу та плавання через те, що вода і піт викликають подразнення.

У спеку Седі не може виходити на вулицю, а вдень змушена багато часу проводити на самоті. Це сильно тисне на неї, але вона сподівається, що її досвід буде корисним людям із такою самою проблемою.

Мати дівчинки мріє, що незабаром з’явиться засіб, який полегшить життя тим, хто страждає на аквагенну кропив’янку.