Чи варто починати хвилюватися, якщо на тлі стресу, викликаного війною в Україні, порушився менструальний цикл. Чи може це говорити про проблеми зі здоров’ям. Що робити при затримці місячних.
На ці питання на своїй сторінці в Facebook відповіла відомий акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.
– Під час стресу репродуктивна функція жінки страждає. У цей період, за задумом природи, розмноження не є життєво важливим в порівнянні з іншими інстинктами. Тому затримка менструації вважається нормальним явищем. Швидше за все це фізіологічна реакція гормонів, що не пов’язано із хворобами, – каже лікар.
За її словами, при затримці місячних можна виконати наступні кроки:
- зробити тест на вагітність, якщо є така ймовірність;
- при болях по можливості зробити УЗД;
- якщо затримка досягає місяця, все одно не варто залучати медичне лікування або застосовувати методи для викликання менструації.
Організм може по-різному реагувати на стрес, наприклад, кровотечами і довготривалої менструацією.
У таких випадках рекомендується:
- зробити УЗД, якщо є можливість;
- прийняти кровоспинні, препарати траниксамової кислоти, кальцію (протягом 3-5 днів);
- бажано підключити препарати заліза для боротьби з анемією;
- можна додати препарати, які покращують стан судинної стінки (венотоніки);
- обмежити фізичні навантаження (не піднімати важке).
Подібні порушення у жінок можуть виникати навіть на тлі прийому гормональних контрацептивів. Не варто припиняти їхній прийом, а якщо пропустили, то відразу відновіть графік. У разі рясних кров’яних виділень, можна приймати таблетки навіть двічі на день з перервою в 12 годин.
Джерело: Людмила Шупенюк