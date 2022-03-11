Чи варто починати хвилюватися, якщо на тлі стресу, викликаного війною в Україні, порушився менструальний цикл. Чи може це говорити про проблеми зі здоров’ям. Що робити при затримці місячних.

На ці питання на своїй сторінці в Facebook відповіла відомий акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.

– Під час стресу репродуктивна функція жінки страждає. У цей період, за задумом природи, розмноження не є життєво важливим в порівнянні з іншими інстинктами. Тому затримка менструації вважається нормальним явищем. Швидше за все це фізіологічна реакція гормонів, що не пов’язано із хворобами, – каже лікар.

За її словами, при затримці місячних можна виконати наступні кроки:

зробити тест на вагітність, якщо є така ймовірність;

при болях по можливості зробити УЗД;

якщо затримка досягає місяця, все одно не варто залучати медичне лікування або застосовувати методи для викликання менструації.

Організм може по-різному реагувати на стрес, наприклад, кровотечами і довготривалої менструацією.

У таких випадках рекомендується:

зробити УЗД, якщо є можливість;

прийняти кровоспинні, препарати траниксамової кислоти, кальцію (протягом 3-5 днів);

бажано підключити препарати заліза для боротьби з анемією;

можна додати препарати, які покращують стан судинної стінки (венотоніки);

обмежити фізичні навантаження (не піднімати важке).

Подібні порушення у жінок можуть виникати навіть на тлі прийому гормональних контрацептивів. Не варто припиняти їхній прийом, а якщо пропустили, то відразу відновіть графік. У разі рясних кров’яних виділень, можна приймати таблетки навіть двічі на день з перервою в 12 годин.

Джерело: Людмила Шупенюк