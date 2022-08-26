Вчені Бостонського університету провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що електрична стимуляція може реально допомогти поліпшити пам’ять людям у віковій категорії від 65 до 88 років.

В ході експерименту за участю 150 добровольців вчені протягом чотирьох днів активували за допомогою електрики певні відділи головного мозку. Учасники носили шапочку з електродами, через які йшли розряди.

Добровольцям щодня пропонували виконати завдання на миттєве вільне запам’ятовування: запам’ятати п’ять списків з 20 незв’язаних між собою слів.

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Після прослуховування кожного списку учасникам потрібно було згадати почуті слова через дві хвилини.

При цьому запам’ятовування слів з початку списку свідчило про роботу довгострокової пам’яті, а з кінця – робочої (короткострокової).

Поліпшення запам’ятовування було фіксовано вже на третій день експерименту, а результат зберігався протягом місяця після електростимуляції.

На думку дослідників, необхідні подальші експерименти, щоб визначити, чи можуть ці ефекти зберігатися довше одного місяця.