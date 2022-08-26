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Стимуляція мозку електрикою: кому вона реально може допомогти поліпшити пам’ять

26 Серпня 2022, 09:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мозок
Джерело: Depositphotos

Вчені Бостонського університету провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що електрична стимуляція може реально допомогти поліпшити пам’ять людям у віковій категорії від 65 до 88 років.

В ході експерименту за участю 150 добровольців вчені протягом чотирьох днів активували за допомогою електрики певні відділи головного мозку. Учасники носили шапочку з електродами, через які йшли розряди.

Добровольцям щодня пропонували виконати завдання на миттєве вільне запам’ятовування: запам’ятати п’ять списків з 20 незв’язаних між собою слів.

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Після прослуховування кожного списку учасникам потрібно було згадати почуті слова через дві хвилини.

При цьому запам’ятовування слів з початку списку свідчило про роботу довгострокової пам’яті, а з кінця – робочої (короткострокової).

Поліпшення запам’ятовування було фіксовано вже на третій день експерименту, а результат зберігався протягом місяця після електростимуляції.

На думку дослідників, необхідні подальші експерименти, щоб визначити, чи можуть ці ефекти зберігатися довше одного місяця.

Джерело
ВВС
Теги
Електрика літні люди Мозок Наукові дослідження науковці Пам’ять
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