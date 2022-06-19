Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Симптоми, алергени, що провокують: як надати першу долікарську допомогу при набряку Квінке

19 Червня 2022, 13:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку за показаннями першої долікарської допомоги у разі набряку Квінке.

– Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, яка характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри та підшкірної жирової клітковини, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що алергічна реакція може бути викликана укусом комахи, пилком, реакцією на медичний препарат або їжу, косметику або навіть фізичні фактори, такі як холод або спека.

Читайте також:
судомиЯк позбутися болю, якщо затекла нога або схопила судома – поради невропатолога

Зараз дивляться

Відзначається, то що набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися й надати людині домедичну допомогу.

Алергени, які провокують набряк Квінке:

  • харчові продукти (цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти);
  • пилок різноманітних рослин;
  • ліки (антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни і т. д.);
    отрута бджіл, ос і шершнів.

Разом з тим, набряк Квінке може бути спадковим.

Симптоми набряку Квінке:

  • набряклість обличчя (щоки, губи, повіки);
  • набряк горла, гортані (може виникнути миттєво і триматися від декількох хвилин до декількох днів);
  • набряк внутрішніх органів, які проявляється болем, нудотою, блюванням, проносом;
  • кашель з захриплістю голосу;
  • проблеми з диханням;
  • кропивниця.

Головна небезпека набряку Квінке – порушення прохідності дихальних шляхів, що може становити загрозу життю. Саме тому, як тільки в горлі або гортані виникає набряк, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Як надати долікарську допомогу:

  • прибрати дію алергену, якщо це можливо, і зателефонувати за номером 103;
  • звільнити шию і грудну клітку потерпілого від тісного одягу, щоб забезпечити доступ повітря і ефективне дихання;
  • надати потерпілому зручне положення, яке полегшить дихання;
  • якщо в дихальних шляхах є їжа, рідина або інші предмети, видалити їх;
  • якщо у потерпілого є автоін’єктор з адреналіном, допомогти йому скористатися ним;
  • якщо потерпілий втратив свідомість – оцінити наявність дихання. Якщо дихає – перевести в стабільне бокове положення й стежити до приїзду медиків. Якщо у людини трапилася зупинка дихання – почати серцево-легеневу реанімацію.

Щоб уникати виникнення набряку Квінке, слід уникати провокуючих чинників та відомих людині алергенів.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України швидка допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь