Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку за показаннями першої долікарської допомоги у разі набряку Квінке.

– Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, яка характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри та підшкірної жирової клітковини, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що алергічна реакція може бути викликана укусом комахи, пилком, реакцією на медичний препарат або їжу, косметику або навіть фізичні фактори, такі як холод або спека.

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Відзначається, то що набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися й надати людині домедичну допомогу.

Алергени, які провокують набряк Квінке:

харчові продукти (цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти);

пилок різноманітних рослин;

ліки (антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни і т. д.);

отрута бджіл, ос і шершнів.

Разом з тим, набряк Квінке може бути спадковим.

Симптоми набряку Квінке:

набряклість обличчя (щоки, губи, повіки);

набряк горла, гортані (може виникнути миттєво і триматися від декількох хвилин до декількох днів);

набряк внутрішніх органів, які проявляється болем, нудотою, блюванням, проносом;

кашель з захриплістю голосу;

проблеми з диханням;

кропивниця.

Головна небезпека набряку Квінке – порушення прохідності дихальних шляхів, що може становити загрозу життю. Саме тому, як тільки в горлі або гортані виникає набряк, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Як надати долікарську допомогу:

прибрати дію алергену, якщо це можливо, і зателефонувати за номером 103;

звільнити шию і грудну клітку потерпілого від тісного одягу, щоб забезпечити доступ повітря і ефективне дихання;

надати потерпілому зручне положення, яке полегшить дихання;

якщо в дихальних шляхах є їжа, рідина або інші предмети, видалити їх;

якщо у потерпілого є автоін’єктор з адреналіном, допомогти йому скористатися ним;

якщо потерпілий втратив свідомість – оцінити наявність дихання. Якщо дихає – перевести в стабільне бокове положення й стежити до приїзду медиків. Якщо у людини трапилася зупинка дихання – почати серцево-легеневу реанімацію.

Щоб уникати виникнення набряку Квінке, слід уникати провокуючих чинників та відомих людині алергенів.