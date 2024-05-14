Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі близько 60 млн людей живуть із деменцією. За прогнозами вчених, до 2050 року їхня кількість зросте до 140 млн.

Що ж стосується України, то за даними 2022 року, в нашій країні на деменцію страждає близько 70 тис. осіб. Але в реальності ця цифра набагато більша. Насамперед тому, що люди часто ігнорують перші симптоми і вчасно не звертаються до фахівців.

Про те, як проявляється рання деменція, як цей синдром діагностують в Україні та про підтримку людей з цією патологією в коментарі Фактам ICTV розповіли експерти БФ Незабутні.

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Сукупність симптомів

– Мама прийшла мене провідати, я побачила її дивну поведінку. Вона сказала, що не знає як їсти тушковану капусту, яку ми з нею дуже любимо, – так починається історія Оксани, чия мама зіткнулася з деменцією.

Деменція – це синдром стійкого та прогресивного характеру, спричинений певними розладами та хворобами, які впливають на роботу мозку. Це сукупність симптомів, а не одна конкретна хвороба. Деменція НЕ є нормальним перебігом старіння.

Ранні ознаки деменції

Хоча перебіг синдрому є досить індивідуальним, існують ранні ознаки деменції:

проблеми з короткостроковою пам’яттю;

труднощі з обмірковуванням і плануванням;

утруднення мовлення;

дезорієнтація;

різкі зміни настрою.

– Першими симптомами в мами була втрата короткочасної пам’яті, коли вона почала повторювати ті дії, які щойно зробила, – розповідає Оксана.

За словами жінки, мамі провели всі можливі обстеження та аналізи з надією, що це щось інше. Але МРТ головного мозку підтвердило деменцію.

Як діагностувати деменцію

Як пояснили експерти, насамперед потрібно:

звернутися до сімейного лікаря або психіатра для збору анамнезу;

здати аналізи крові та сечі (для виключення інших чинників, що спричиняють симптоми, схожі на деменцію);

пройти сканування мозку (КТ і МРТ);

пройти тестування когнітивних функцій.

Життя з деменцією

Якщо деменцію діагностовано досить рано, людина може продовжувати активне життя, працювати і підтримувати стосунки.

Однак часто, коли діагноз було отримано на пізніших стадіях, людям із деменцією потрібна щоденна допомога в повсякденному житті, і таку допомогу надають здебільшого члени їхніх родин – діти, онуки, невістки або подружжя.

– Оскільки ми з мамою жили окремо, то моє життя змінилося кардинально, тому що маму я забрала до себе, і все своє життя довелося підлаштовувати під неї, – ділиться Оксана.

За її словами, перші стадії хвороби були дуже важкі, треба було ховати всі цінні речі, гострі предмети, перекривати воду, газ, зачиняти вікна. Довелося змінити роботу, оскільки треба було більше перебувати вдома.

Підтримка людей із деменцією

Благодійний фонд Незабутні надає підтримку людям, які зіткнулися з деменцією. Пропонуємо юридичні та психологічні консультації, безкоштовні медикаменти та соціальні заходи для людей із деменцією. Кожен, до кого прийшла деменція, має знати, що він не на самоті.

Шукайте більше інформації про допомогу фонду за посиланням або за телефоном гарячої лінії 0 800 30 88 30.