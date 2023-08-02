Команда вчених із Лундського університету у Швеції під час дослідження з’ясувала, що застосування штучного інтелекту (ШІ) у скринінгу раку грудей так само ефективне, як робота одразу двох фахівців-радіологів.

Попередні результати показують, що використання технології майже вдвічі скорочує робоче навантаження на людину.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рак молочної залози є найпоширенішим видом раку в усьому світі, щорічно це захворювання розвивається у більш ніж 2,3 млн жінок.

Скринінг може поліпшити прогноз і знизити смертність за рахунок виявлення раку молочної залози на більш ранній, більш виліковній стадії.

У дослідженні шведських учених взяли участь понад 1 тис. жінок у середньому віці 54 роки. Команда порівняла скринінг із підтримкою ШІ безпосередньо зі стандартною допомогою.

Половину сканів оцінювали два радіологи, а іншу половину – за допомогою скринінгу з підтримкою ШІ з подальшою інтерпретацією одним або двома радіологами.

Загалом у 244 жінок (28%) після скринінгу з підтримкою ШІ був виявлений рак порівняно з 203 жінками (25%) після стандартного скринінгу.

У результаті за підтримки ШІ було виявлено ще 41 випадок раку, з яких 19 були інвазивними, а 22 – in situ, тобто на початковій стадії.

Повідомляється, що використання ШІ не призвело до більшої кількості помилкових спрацьовувань, коли сканування помилково діагностується як ненормальне. Частота хибнопозитивних результатів становила 1,5% в обох групах.