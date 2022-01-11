Взимку ніхто не застрахований від переохолодження. У зоні ризику діти, які можуть довго гуляти на вулиці і не помітити погіршення стану, яке, до речі, настає досить повільно.

У МОЗ назвали основні ознаки гіпотермії та правила надання першої допомоги.

Симптоми переохолодження:

озноб;

бурмотіння, нечітка мова;

повільне дихання;

слабкий пульс;

відсутність координації;

сонливість;

втрата пам’яті чи свідомості;

яскраво-червона чи синя холодна шкіра.

У такому стані важливо вчасно надати правильну допомогу.

Перша допомога:

зайти до приміщення, якщо це неможливо, першочергово захистити від вітру голову та шию;

зняти мокрі речі, замінити їх сухим одягом;

зігріватися треба повільно, одягаючи поступово додаткові речі та прикладаючи до шиї, грудей, паху сухі теплі компреси;

пити теплі безалкогольні напої, можна з цукром, їсти білкову їжу;

більше рухатися, щоб відновити кровообіг.

Що не можна робити:

зігріватися занадто швидко за допомогою обігрівача, гарячої ванни чи душу;

розтирати шкіру;

вживати алкоголь та тютюн.

Щоб уникнути переохолодження, треба тепло одягатися та більше рухатися.