Взимку ніхто не застрахований від переохолодження. У зоні ризику діти, які можуть довго гуляти на вулиці і не помітити погіршення стану, яке, до речі, настає досить повільно.
У МОЗ назвали основні ознаки гіпотермії та правила надання першої допомоги.
Симптоми переохолодження:
- озноб;
- бурмотіння, нечітка мова;
- повільне дихання;
- слабкий пульс;
- відсутність координації;
- сонливість;
- втрата пам’яті чи свідомості;
- яскраво-червона чи синя холодна шкіра.
У такому стані важливо вчасно надати правильну допомогу.
Перша допомога:
- зайти до приміщення, якщо це неможливо, першочергово захистити від вітру голову та шию;
- зняти мокрі речі, замінити їх сухим одягом;
- зігріватися треба повільно, одягаючи поступово додаткові речі та прикладаючи до шиї, грудей, паху сухі теплі компреси;
- пити теплі безалкогольні напої, можна з цукром, їсти білкову їжу;
- більше рухатися, щоб відновити кровообіг.
Що не можна робити:
- зігріватися занадто швидко за допомогою обігрівача, гарячої ванни чи душу;
- розтирати шкіру;
- вживати алкоголь та тютюн.
Щоб уникнути переохолодження, треба тепло одягатися та більше рухатися.