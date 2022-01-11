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Таки перемерз. Як допомогти собі і що не можна робити

11 Січня 2022, 12:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
зима, холод
Джерело: Pixabay

Взимку ніхто не застрахований від переохолодження. У зоні ризику діти, які можуть довго гуляти на вулиці і не помітити погіршення стану, яке, до речі, настає досить повільно.

У МОЗ назвали основні ознаки гіпотермії та правила надання першої допомоги.

Симптоми переохолодження:

  • озноб;
  • бурмотіння, нечітка мова;
  • повільне дихання;
  • слабкий пульс;
  • відсутність координації;
  • сонливість;
  • втрата пам’яті чи свідомості;
  • яскраво-червона чи синя холодна шкіра.

У такому стані важливо вчасно надати правильну допомогу.

Перша допомога:

  • зайти до приміщення, якщо це неможливо, першочергово захистити від вітру голову та шию;
  • зняти мокрі речі, замінити їх сухим одягом;
  • зігріватися треба повільно, одягаючи поступово додаткові речі та прикладаючи до шиї, грудей, паху сухі теплі компреси;
  • пити теплі безалкогольні напої, можна з цукром, їсти білкову їжу;
  • більше рухатися, щоб відновити кровообіг.
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Що не можна робити:

  • зігріватися занадто швидко за допомогою обігрівача, гарячої ванни чи душу;
  • розтирати шкіру;
  • вживати алкоголь та тютюн.

Щоб уникнути переохолодження, треба тепло одягатися та більше рухатися.

Джерело
МОЗ
Теги
зима , Поради
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