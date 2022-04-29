Родина – одна з найбільших цінностей людини. Із початком війни безліч українських сімей змушені були тимчасово розлучитися, оскільки жінки з дітьми виїхали подалі від небезпеки – у відносно спокійні регіони або за кордон. А ще багато родин зіштовхнулися з ситуацією, коли тато або мама пішли на фронт.
Психологиня благодійного фонду Запорука Лілія Cіроха розповіла, як про це говорити з дитиною.
– Важливо бути щирим з дитиною. Поясність дитині обставини, відповідно до її віку. Не треба вигадувати та фантазувати – це лише погіршить ситуацію. Не приховуйте той факт, що зараз війна, адже дитина все одно про це дізнається, а на вас потім може бути ображена через обман, – говорить Лілія Сіроха.
За її словами, треба бути готовими відповідати на всі запитання – коротко та без зайвих подробиць. Водночас треба наголосити, що навіть якщо ви не разом, то все одно залишаєтеся однією родиною.
– Діти завжди “зчитують” емоції своїх батьків. Тому намагайтесь бути щирими, не робіть вигляд, що нічого не сталася. Якщо ви дозволите собі говорити, що вам сумно, дитина також зможе говорити відкрито з вами про свої почуття. Але важливо тримати баланс та не плакати й горювати весь час. Дозволяйте собі і позитивні емоції, – додає вона.
Важливо дати дитині відчуття безпеки та захищеності, зазначає фахівець.
– Розкажіть, що ви залишаєтесь поруч і будете робити все, щоб захистити дитину. А тато зі свого боку також буде робити все, щоб захистити всю сім’ю, – пояснює Лілія Сіроха.
Якщо є така можливість, нехай тато обов’язково попрощається з дитиною. Водночас вона може подарувати або намалювати татові щось, що буде з ним. А тато може зробити маленький подарунок дитині.
– Намагайтесь говорити про все в позитивному руслі, але не давайте марних обіцянок. Розкажіть дитині, що якщо у тата буде можливість, він завжди буде виходити на зв’язок та телефонувати. Надсилайте ваші фото, фото дитини, якісь буденні милі речі з мирного життя, – коментує психолог.
Рекомендації:
- Намагайтесь підтримувати звичний режим життя дитини. Стабільність дуже важлива для дитини, особливо, коли зовнішні обставини так часто змінюються. Також не забувайте про базові потреби дитини – про вчасний прийом їжі, достатній сон, прогулянки.
- Нагадуйте частіше дитині, що ви її дуже любите, як вона вам важлива. Тато на війні, ризикує життям, але це не означає, що родина повинна весь час плакати та сумувати.
- Частіше передивляйтесь ваші спільні фотографії. Приємні спогади – те, що завжди залишається з нами.
- Можете заохочувати дитину малювати або робити поробки татові. Потім можете їх фотографувати та надсилати йому такі приємні сюрпризи.
- Стежте, щоб у дитини не виникало почуття провини за те, що вона продовжує своє звичне життя – спілкується, навчається, гуляє. Запевніть, що тато радіє, коли дитина має змогу робити все те, що вона звикла і що їй подобається.
- Частіше запитуйте, як дитина себе почуває, який її настрій. Обіймайте, намагайтесь дати стільки уваги, скільки вона зараз потребує. Також говоріть про свої почуття до тата, наголошуйте, що ви всі разом – ви родина.
- Також важливо стежити за тим, що ви дивитесь та про що говорите в присутності дитини. Адже надмірні подробиці війни можуть травмувати дитину та налякати.
Війна в Україні зараз стала частиною нашого життя. Та попри все, життя продовжується. І хорошим моментам і почуттям в ньому точно повинно бути місце.
Джерело: Благодійний фонд Запорука