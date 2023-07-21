Наша планета зіткнулася з глобальним потеплінням, яке може призвести до серйозних наслідків, якщо не почати вчасно вживати необхідних заходів.

У зв’язку з цим, вчені в новому дослідженні спробували з’ясувати, за якої максимальної температури зможе вижити людина на Землі.

Дослідження професора Льюїса Гелсі та його команди з Університету Рогемптона, Велика Британія, засвідчили, що для людини існує верхня критична температура (ВКТ), яка, ймовірно, перебуває в діапазоні від 40°C до 50°C.

Учені довели, що за спеки та підвищеної вологості швидкість обмінних процесів в організмі зростає. Наприклад, за температури 40+ градусів Цельсія метаболізм був вищим у середньому на 35%, а за 50+ і високої вологості – майже на 50%. Тобто, за таких умов адаптаційні можливості організму перебувають на межі.

Наразі команда досліджує, як функція серця змінюється у різних людей за температури, вищої за критичну. Це дослідження спрямоване на те, щоб поліпшити наше розуміння того, як ми адаптуємося до неоптимального середовища.

– Ми виявили деякі значні зміни в реакції серцевої функції на спеку в різних категорій людей, зокрема, у чоловіків і жінок, – каже професор Гелсі.

За його словами, в середньому чоловіки і жінки демонструють деякі ключові відмінності в реакції серцево-судинної системи на спеку.

Детальніше про це професор пообіцяв розповісти на найближчій науковій конференції SEB.

– Ми неухильно вибудовуємо картину того, як тіло реагує на тепловий стрес, наскільки воно може адаптуватися і до яких меж, – каже Гелсі.

Він переконаний, що у світі аномального потепління ці знання стають ще ціннішими.

Проблема адаптації людського організму – ключова, коли світ стикається зі стрімким зростанням температури на планеті.

Джерело: Neuro Science News