Безпечність їжі є одним із найважливіших питань для людини. Щоб уникнути ризиків варто ретельно дотримуватись вимог з харчової безпеки, радить лікар-дієтолог, гастроентеролог Олег Швець, та споживати лише якісні та придатні для цього продукти та напої.

Ось чому багато людей уважно читають етикетки і дивляться на дати що вказані на пакуванні.

” – Та дати, які ми бачимо на етикетках продуктів, зазвичай не пов’язані зі псуванням їжі, – пояснює лікар.- . Вони показують, як довго їжа має найкращий смак і текстуру. Якщо продукти правильно зберігати, то вони можуть бути придатним до споживання й після дати, зазначеної на пакуванні.

Це особливо цікаво в наші непевні часи, коли через постійне зростання цін або відключення електрики, ми закупаємо інколи забагато чогось, або викидаємо ще придатні харчі. А це у воєнний час неприпустимо.

Так от, у крамницях та супермаркетах термін придатності необхідний, щоб знати, коли прибирати продукти з полиць.

Зараз дивляться

Для їжі, яка має невеликий термін зберігання, найчастіше застосовується позначення “вжити до”. Однак:

молочні продукти (молоко, йогурт, вершки) можна споживати протягом одного тижня після цієї дати.

яйця безпечні протягом 3-5 тижнів.

при правильному зберіганні довше придатні для споживання м’ясна нарізка та салатні суміші.

Чому ж тоді пишуть “вжити до”? Цей написа означає, що саме протягом цього часу продукт має належний смак, консистенцію та якість.

Після цієї дати продукти можуть не псуватися іще протягом якогось часу та мати інший смак, підсохнути, розсипатися тощо.

Продукти тривалого зберігання: консерви, крекери, печиво, спеції, можуть зберігатися місяця або навіть роки. Зверніть увагу, щоб упаковка не була пошкодженою (з отворами, вм’ятинами або опуклостями). Не вживайте продукти, якщо вони мають неприємний запах.

Термін придатності важливий для таких продуктів харчування, як6

дитяча суміш,

дитяче харчування,

суміш для випічки,

пектин.

Вони можуть змінитися текстурно та не виконувати потрібні функції. Наприклад, суміші для випічки, джеми та желе.

Рекомендації щодо зберігання

Продукти залишаються корисними та придатними до використання більше або менше часу залежно від того, як ви їх зберігаєте.

Молоко зберігається в холодильнику протягом 7 днів. Його потрібно поставити в задню частину холодильника, де найнижча температура.

Яйця придатні від 3 до 5 тижнів. Як і молоко, яйця слід зберігати в задній частині холодильника.

М’ясний фарш і птицю можна зберігати в холодильнику протягом 1-2 днів. Якщо ви плануєте використовувати їх пізніше, краще одразу заморозити. Приготовані м’ясо та птиця придатні 3-4 дні, якщо зберігати їх у холодильнику. М’ясна нарізка, що зберігається у холодильнику, безпечна протягом 2 тижнів до відкриття упаковки та 3–5 днів після відкриття.

Сухий рис або макарони можуть лежати в коморі від 1 до 2 років. Після приготування їх можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

Консервовані фрукти зберігаються у коморі від 12 до 18 місяців. Після відкриття вони придатні протягом 5-7 днів, якщо поставити у холодильник.

Як зберегти їжу

Багато хто думає, що після закінчення терміну придатності продукти є небезпечними та можуть викликати отруєння. Але харчове отруєння виникає через дію патогенних мікробів, які потрапляють на продукт и розмножуються на ньому. Отже вчасно ставте їжу до холодильника.

Якщо страва стоїть при кімнатній температурі довше двох годин, краще її викинути.

Якщо ви не плануєте використовувати продукти відразу, заморозьте їх. Заморозити можна навіть молоко, хліб і сир. Якщо ви плануєте заморозити яйця, спочатку збийте їх і зберігайте в герметичному контейнері.

Підтримуйте поверхні для приготування їжі чистими, щоб вони не стали джерелом патогенних мікробів.

Подовжуйте термін придатності ваших продуктів за допомогою технологій зберігання:

покладіть спаржу в чашку з водою,

загорніть стебла броколі у вологий паперовий рушник,

селеру – в алюмінієву фольгу.

Джерело: Олег Швець