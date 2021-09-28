За словами професора Роя Тейлора з Університету Ньюкасла в США, одного з провідних світових експертів з цукрового діабету, люди ризикують захворіти діабетом II типу, якщо вони більше не можуть влізти в джинси, які носили в 21 рік. Це означає, що у них занадто багато жиру.

На щорічній конференції Європейської асоціації з вивчення діабету вчений представив дані раннього дослідження, яке показало, що люди з нормальною вагою і діабетом II типу можуть досягти ремісії, схуднувши.

– Ми показали, що, якщо люди з нормальною вагою втрачають від 10 до 15% своєї маси, у них є дуже хороші шанси позбутися діабету, – зазначив Тейлор.

Учасники дослідження, які мали середній ІМТ 24,5, дотримувалися програми схуднення, яка включала низькокалорійну рідку дієту протягом двох тижнів, при цьому вони споживали лише 800 калорій на день через супи та коктейлі. Три цикли цієї програми завершилися тільки тоді, коли учасники скинули від 10 до 15% від своєї початкової ваги.

Після того, як мета була досягнута, сканування показало зменшення жиру в печінці, і у восьми з 12 учасників діабет II типу перейшов в ремісію, що визначив контроль рівня цукру в крові. Тобто ці люди більше не потребують будь-яких ліків.

Тейлор сказав, що результати, хоча і попередні, але дуже чітко демонструють, що діабет викликаний не ожирінням, а тим, що він занадто важкий для вашого власного тіла.

За словами професора, якщо зараз ви не можете надіти штани того ж розміру, що і в 21 рік, значить, ви несете занадто багато жиру і, отже, ризикуєте захворіти діабетом II типу, навіть якщо у вас немає зайвої ваги.

Уточнимо, що мова йде про перші результати дослідження, більш повні очікуються в 2022 році.