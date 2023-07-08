8 липня в Україні відзначають Всеукраїнський день родини, є нагода поговорити про те, як подбати про здоров’я найрідніших.

Народити здорову дитину – мрія кожної сім’ї. Тому планувати батьківство варто відповідально. Є низка обстежень, які необхідно пройти майбутнім батькам, щоб немовля народилося здоровим. Одне із них – тестування на ВІЛ. Адже найпоширеніший шлях передання ВІЛ-інфекції – статевий. Вірус імунодефіциту людини також передається від матері до дитини.

Лише дві історії з різних куточків України переконують, що справжнє піклування про найрідніших – це передусім відповідальність.

Історія перша – про підтримку. Олена звернулася в одну з лікарень Чернігівської області через хронічне захворювання, яке останнім часом почало її турбувати. Разом з нею пішов коханий Олег.

Лікар призначив жінці низку обстежень, серед яких і тестування на ВІЛ. Олегу теж запропонували зробити такий тест.

– Ми були шоковані результатами – у мене був ВІЛ-позитивний результат, в Олега – негативний, – згадує Олена.

Закохані не повірили результатам, щоб виключити помилку, пішли в Центр протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу і зробили повторне тестування.

На жаль, результати підтвердилися. У Олени був ВІЛ, який руйнував її імунну систему.

У центрі парі розказали про благодійну організацію Чернігівська мережа, яка втілює у своєму регіоні наймасштабніший проєкт у сфері громадського здоров’я HealthLink Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні.

Саме сюди і прийшла Олена з коханим. Тут їм розповіли, наскільки важливо розпочати життєво необхідне лікування – антиретровірусну терапію (АРТ), поставили на облік, розказали, що з ВІЛ можна жити нормальним життям.

Уже кілька тижнів жінка приймає ліки, дотримується усіх рекомендацій лікарів. Вона тепер знає, що жінки з ВІЛ можуть народжувати здорових дітей, якщо прийматимуть антитеретровірусну терапію.

– Як добре, що поряд мій коханий. Мені не довелося вигадувати, як сказати йому про ВІЛ. Я вдячна за підтримку, відчуваю, що наші почуття нині дуже сильні, – говорить Олена.

Олег не залишив Олену на самоті. Став підтримкою й опорою. Закохані і надалі будують плани, найважливіший – мати здорових дітей.

Історія друга – про довіру. 27-річний Євген з Кіровоградщини не знав, як сказати дружині про ВІЛ.

Про цей діагноз він взагалі дізнався випадково. Проходив військово-лікарську комісію, оскільки збирався на фронт. Під час обстеження і виявили ВІЛ.

– В очах потемніло. Як наші діти? Як дружина? Дуже хвилювався за них, – пригадує Євген.

Чоловіку запропонували підтримку в БО 100 відсотків життя. Кропивницький. Соціальна працівниця проєкту HealthLink Ольга Іваненко зустрілася з Євгеном у районній лікарні. Підтримала, розрадила, допомогла розпочати лікування, налаштувала на розмову із сім’єю.

Наважився, розповів коханій про ВІЛ-інфекцію, попросив її також обстежитися.

Дружина пройшла тестування – результат негативний. Діти подружжя теж здорові.

– Я був на сьомому небі від щастя, коли почув результати. На жаль, коли планували вагітність, я не проходив тестування на ВІЛ, – говорить Євген.

Чоловік з жахом думає про те, що міг передати вірус своїм дітям. Понад місяць він приймає АРВ-терапію.

– Я повинен бути здоровим, адже маю захищати свою країну і свою сім’ю. Найрідніші мені повірили і чекатимуть, – каже Євген.

Ці історії типові. Ми розказали їх, щоб переконати – у разі виявлення ВІЛ-позитивного статусу людина не залишається наодинці. Вона отримає якісну медичну допомогу та соціальний супровід на всіх етапах – від моменту тестування до призначення АРВ-терапії.

Це підтверджує і Оксана Цапик – медичний директор КНП Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр КОР, медичний координатор проєкту Health Link.

Але є у фахівця і низка застережень.

– Коли ВІЛ-інфекція виявляється на пізніх стадіях, допомогти людині вкрай тяжко, оскільки імунна система виснажена, а життєві ресурси організму не безмежні, – говорить Оксана.

Людина, яка не знає, що в неї ВІЛ, не приймає препарати для лікування. Відповідно – може інфікувати інших людей. Враховуючи те, що в Україні переважає статевий шлях передання ВІЛ-інфекції, то часто такими людьми є ті, кого вона кохає.

– Тестування на ВІЛ – це турбота одне про одного, – запевняє Оксана.

Зараз, коли в Україні війна, проєкт HealthLink створює усі можливості для забезпечення медичних закладів швидкими та оральними тестами для діагностики ВІЛ-інфекції, надає якісний соціальний супровід людям, які дізнаються про ВІЛ-позитивний результат.

Загалом близько 44 тис. людей пройшли тестування на ВІЛ. Понад 1,2 тис. вперше дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус. А 1,13 тис. уже отримали антиретровірусну терапію (АРТ).

Як протестувати себе та партнера?

Протестуватися на ВІЛ можна:

у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта;

у кабінетах Довіри;

кабінетах інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру;

центрах профілактики та боротьби зі СНІДом;

представництвах профільних громадських організацій;

у мобільних амбулаторіях.

Можливість отримати безкоштовно оральний тест надається людям з високим та середнім ризиком інфікування ВІЛ.

Уточнити свій ризик можна прямо зараз, відповівши на кілька простих запитань, скориставшись опцією Хочу обстежитись на сайті prozdorovia.in.ua.

Для виявлення вірусу в Україні найчастіше використовують: ІФА-тест на основі крові з вени (в лабораторних умовах), експрес-тест на основі аналізу крові з пальця, експрес-тести на ВІЛ, що базуються на аналізі слини (доступні в українських аптеках з 2018 року).

Запропонуйте коханим разом пройти тестування на ВІЛ. Потурбуйтеся про тих, кого любите. Тоді ваша дитина народиться у здоровій родині.

Джерело: БО 100% Життя