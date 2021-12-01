Згідно з дослідженням, у пацієнтів, які пережили важку форму Covid-19, ймовірність смерті протягом року після одужання більш ніж вдвічі вища, ніж у тих, хто не був інфікований або переніс хворобу в легкій формі. Що переконливо свідчить про важливість вакцинації.

Підвищений ризик смерті був вищим для пацієнтів молодше 65 років, і тільки 20% пацієнтів з важким Covid-19 померли через типові ускладнення Covid-19, як-от дихальна недостатність.

– Попереднє дослідження показало, що пацієнти після важкої форми Covid-19 піддавалися значно більшому ризику госпіталізації в наступні шість місяців, – зазначив професор Майнус з Університету Флориди.

За його словами, нове дослідження вивчало ризик смертності протягом наступних 12 місяців.

Дослідники відстежували електронні історії хвороби майже 14 тис. пацієнтів, які пройшли ПЛР-тест на Covid-19: 178 з них перехворіли у важкій формі, 246 – у легкій і помірній. Решта дали негативний результат ПЛР-тесту. Всі пацієнти, включені в дослідження, одужали від хвороби.

Більшість смертей людей, які вижили після важкого Covid-19, не були пов’язані з поширеними ускладненнями, викликаними цією хворобою: 80% таких летальних випадків сталися з широкого кола причин, які зазвичай не пов’язані з вірусом.

Це говорить про те, що пацієнти зазнали загального погіршення стану свого здоров’я, що зробило їх вразливими.

– Оскільки тепер ми знаємо, що існує значний ризик смерті від того, що, ймовірно, буде вважатися нерозпізнаним ускладненням Covid-19, нам необхідно проявляти ще більшу пильність у зменшенні серйозних епізодів Covid-19, – впевнені дослідники.

На їхню думку, ризики і сподівання на успішне лікування в лікарні не дають повної картини впливу Covid-19. Наша рекомендація на цьому етапі – використовувати профілактичні заходи, зокрема вакцинацію, для запобігання важким епізодам Covid-19.