Для йорданця Аль Таріфі Фаді Івано-Франківськ та Україна стали рідними. Щойно отримав українське громадянство, одразу звернувся у поліцію і запропонував безкоштовно лікувати учасників (тоді ще) АТО.

Потім лікував їхні сім’ї та дітей. З перших днів повномасштабної війни Фаді разом із працівниками своєї клініки волонтерив. Бо українці його вразили своєю незламність та єдністю.

– Мої діти народилися тут, я вчився тут, я вважаю, що виріс тут. І я хотів бути вдячним країні, яка мені дала так багато всього, – так просто і щиро доктор Аль Таріфі Фаді пояснює своє прагнення допомогти Україні.

Стоматологічну клініку в Івано-Франківську відкрив ще у 2005 році. До того навчався у Полтаві. На українське громадянство чоловік чекав майже десять років. Отримати його нескладно, важливо зачекати певний час.

Зараз дивляться

Щойно в Україні почалася повномасштабна війна, він думав виїхати. Про це лікар говорить відверто. Але своєю мужністю, відважністю та людяністю українці його вразили.

– Був дуже здивований, що прості люди так підтримували та допомагали одне одному. Я бачив, як вони несли ковдри, подушки, їжу і помагали незнайомим для них людям з інших міст, – каже лікар.

Він зв’язався зі своєю командою. Каже, на той час більшість працівників з Івано-Франківська виїхали до родичів у село, думали – там буде безпечніше. Але спільне волонтерство об’єднало всіх та підштовхнуло до боротьби.

– Через соцмережі почали шукати, що кому потрібно для приїжджих: медикаментозна допомога, харчі, постіль. Ми почали купляти і самі роздавати. І кожен виконував свою задачу на відмінно, – згадує стоматолог.

А потім доктор Фаді вирішив робити те, що вміє найкраще – лікувати. Від початку війни стоматолог разом з командою пролікував понад 500 нацгвардійців. Аби ефективно працювати, він запропонував облаштувати мобільний стоматологічний пункт на військовому полігоні.

– Зібрали необхідне обладнання, матеріали та техніку з нашої клініки. І вже наприкінці березня почали на полігоні приймати пацієнтів. Спільно командою організували чергування: один день – терапія, другий лікували канали та нерви, третій я займався хірургією, а інший лікар – реставрацією та протезуванням, – згадує лікар.

Це не перший проєкт для українських армійців, який в Івано-Франківську організував лікар. У 2019-му він отримав українське громадянство і вирішив країні віддячити. Із пропозицією надавати стоматологічну допомогу учасникам АТО звернувся у поліцію.

– Імпланти, протезування, терапія, гігієна – усе від початку до кінця. Кожен боєць в проєкт зайшов і вийшов, як-то кажуть, “як нова копійка”. Мої працівники підтримали мене в усіх моїх проєктах. Вони безкоштовно працювали, витрачали свій час і навіть вкладали свої кошти. Інші клініки також долучалися до нас, – зауважує лікар Фаді.

А згодом в його клініці лікували дітей і сім’ї учасників АТО, та родини тих, хто загинув. Сам би не впорався, визнає Аль Таріфі. Адже будь-який успішний проєкт – завжди спільна робота.

– Я був і в Європі, в США, Канаді, Японії, в країнах на Сході. Але я певен – у кожної людини свої пріоритети. Хто шукає більше грошей, напевно, поїхав би у США, Велику Британію чи ОАЕ. Хтось, хто шукає більше розвитку та сучасних технологій, напевно, поїхав би жити в Японію, – вважає лікар.

Для себе ж лікар вирішив, що найважливіше – це спокій душі. І знайшов його тут, в Україні, в Івано-Франківську.

– Мені тут комфортно, дуже добрі люди, поруч гори та простота. І для мене це дійсно, як моя рідна країна, – ділиться лікар.

А ось говорити українською Аль Таріфі почав лише після 24 лютого. Коли розповідає про себе, дуже переймається вимовою, правильним відмінюванням слів та побудовою речень. Вдома з дружиною спілкується арабською, навчався російською, а нині визнає: йому соромно говорити мовою окупанта. Йому важлива не лише Україна, а й українська мова.

– Для мене раніше мова була як спосіб спілкування. А зараз, за таких обставин, я вірю, що це дуже важливо. Усе, що відбувається – важлива історія України. Тому я і моя команда мріємо бути частиною нашої перемоги, – резюмує Таріфі Фаді.

Фото: автора