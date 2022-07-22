Укотре Росія звинуватила ЗСУ у використанні цивільних об’єктів у воєнних цілях: цього разу Україна нібито планувала підірвати харківську дитячу лікарню і розмістила РСЗО (ракетні системи залпового вогню) в одеській поліклініці.

Також не припиняється продукування фейків щодо біолабораторій США . Російські СМІ повідомили, що українці хотіли “озброїти” комарів смертельними вірусами.

МОЗ спростовує міфи щодо здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, РФ.

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Міф: в одеській поліклініці розмістили ракетні установки

Міноборони РФ поширило заяву, що українські бійці тероборони вигнали з одеської поліклініки №29 усіх хворих, незважаючи на їхній стан. А натомість влаштували там пункт дислокації та розмістили артилерію та РСЗО на прилеглій території.

Спростування. Міський голова Одеси Геннадій Труханов із британськими журналістами побували в поліклініці №29 і записали звідти відео. На ньому видно, що в коридорах поліклініки сидять люди в цивільному, пацієнти чекають на прийом. Щодня до поліклініки звертається близько 300 пацієнтів. Ані в приміщенні, ані на території навколо немає ракетних установок чи іншої зброї, на кадрах немає військових.

Британський журналіст Алан Дункан, акредитований Збройними силами України у твіттері опублікував світлину біля поліклініки №29, на якій видно, як він бере інтерв’ю у Геннадія Труханова. Дункан зазначив, що це на 100% цивільна клініка, а не військова база, як стверджують російські військові перед тим, як напасти на ще один цивільний об’єкт.

Міф: українські військові збираються підірвати дитячу лікарню у Харкові

У російських медіа набула поширення ще одна заява міноборони РФ: нібито українські військові з батальйону Кракен замінували і збираються підірвати дитячу міську лікарню у Харкові, аби потім звинуватити російські війська в ударі по цивільному об’єкту, коли росіяни будуть обстрілювати Харків.

Як насправді. Дезінформатори самі видають мотиви цього вкиду: приховати, що російська армія обстрілює саме цивільну інфраструктуру в Україні.

При цьому, за даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення російські війська вже:

пошкодили майже 711 заклади охорони здоров’я, ще 123 зруйнували повністю;

пошкодили 2082 заклади освіти, 213 з них зруйнували повністю;

зруйнували або пошкодили, за попередніми розрахунками, 116 тис. житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн людей;

зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам’яток;

зруйнували чи пошкодили щонайменше 116 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель).

Більше того, спецпідрозділ Кракен, який звільняє Харківщину від окупантів, вже довго й наполегливо демонізують, приписуючи їм терор цивільних. Та жодних доказів цього не існує.

Міф: в американській біолабораторії в Україні вивчали, як заражати людей смертельними вірусами через комарів

Російські журналісти з посиланням на збройні сили РФ пишуть, ніби в біолабораторіях США в Україні вивчали віруси, що можуть передаватися через укуси комарів, зокрема лихоманку Денге.

Як насправді. Українські вчені мали виробляти препарат на основі дензонуклеотидного вірусу жовтолихоманкового комара (AeDNV). Згодом 1 кг цього препарату мали відправити до Університету штату Колорадо.

Препарат Віраден розробив український професор Леонід Бутацький для контролю популяції комарів. AeDNV вкрай заразний для комарів, але не заражає людей, хребетних тварин та безхребетні види.

У документі “Робочий план” чітко прописано: “Головна мета дослідження — використовувати вірус комарів у стратегіях контролю та протидії хворобам, що походять від комах, наприклад, Денге”.

Тобто мета — інфікувати вірусом, патогенним саме для комарів, аби запобігти поширенню вірусних захворювання, небезпечних для людей.

Міф: В Україні залякують людей пандемією чуми

Остап Стахів, український антивакцинатор та конспіролог, заявив, нібито українців інформаційно готують до пандемії чуми та залякують матеріалами про небезпеку. За його словами, людей збираються дурити так само, як у випадку з мавпячою віспою чи Covid-19.

Як насправді. Ні українські державні органи, ні великі ЗМІ не “нагнітали паніку” стосовно можливої пандемії чуми. Востаннє випадки зараження чумою реєстрували в Україні ще в 1911 році. Наразі немає жодних підстав вважати, що чума загрожує Україні.

Міф: ВООЗ оголосила мавпячу віспу пандемією

У соцмережах розповсюдили новину, нібито ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила спалах мавпячої віспи пандемією.

Як насправді. ВООЗ не оголошувала пандемію мавпячої віспи. На офіційному сайті організації немає такого повідомлення. Фахівці ВООЗ не вважають спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Водночас Комітет зазначив, що треба ретельно слідкувати за поширенням мавпячої віспи та вживати заходів для її попередження.